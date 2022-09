Disney+ Day, sulla piattaforma arriva ‘BTS Permission To Dance On Stage – LA’

In occasione del Disney+ Day, il film concerto dei BTS – BTS Permission To Dance On Stage – LA e uno speciale sneak peek di Andor – sono ora disponibili in streaming su Disney+ in tutto il mondo.

BTS: Permission To Dance On Stage – LA mostra le performance live dei concerti dei BTS che si sono tenuti al SoFi Stadium di Los Angeles. I concerti si sono svolti alla fine del 2021 (27-28 novembre e 1-2 dicembre). Il film concerto mostra gli artisti sul palco e comprende le esibizioni dei brani nominati ai Grammy Dynamite, Butter e Permission to Dance. Il film è prodotto da HYBE, una produzione Den of Thieves, in associazione con Borderless Films.

In arrivo il 21 settembre con i primi tre episodi, Andor esplora una nuova prospettiva della galassia di Star Wars, concentrandosi sul viaggio di Cassian Andor che lo porta a scoprire come può fare la differenza. La serie racconta la storia della nascente ribellione contro l’Impero e di come persone e pianeti siano stati coinvolti. È un’epoca piena di pericoli, inganni e intrighi in cui Cassian intraprenderà il cammino destinato a trasformarlo in un eroe ribelle.

Disney+ Day, tutte le info

La lineup di contenuti del Disney+ Day presenta emozionanti titoli disponibili a livello globale di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars. Ma anche di National Geographic, I Simpson e altro ancora. Come già annunciato, a partire da oggi sono disponibili sulla piattaforma streaming Thor: Love and Thunder, Pinocchio, un nuovo episodio di She-Hulk: Attorney at Law, Cars on the Road, Obi-Wan Kenobi: Il Ritorno di uno Jedi, Growing-Up, Avventure estreme con Bertie Gregory, Tierra Incógnita, ASSEMBLED: Making of Thor: Love and Thunder, Pistol, Mike, Wedding Season e un nuovo corto de I Simpson, Welcome to the Club.

Da oggi fino alle 23:59 di lunedì 19 settembre, i nuovi abbonati e coloro che riattivano la sottoscrizione a Disney+ potranno usufruire per un mese della piattaforma streaming al prezzo di 1,99€ cliccando qui per accedere a tutte le novità del Disney+ Day e ricevere ancora più valore dal proprio abbonamento con la collezione definitiva della celebrazione contenente offerte, esperienze e vantaggi a tempo limitato.