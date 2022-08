Fabri Fibra infiamma L’Aquila con lo show in Piazza Duomo

In occasione della 728° Perdonanza Celestiniana, L’Aquila ha accolto Fabri Fibra che si è esibito sul palco di Piazza Duomo.

Venerdì 26 agosto, il palco di Piazza Duomo a L’Aquila ha conosciuto l’energia di Fabri Fibra che ha fatto scatenare il pubblico. L’occasione è la 728° edizione della Perdonanza Celestiniana che continua a sorprendere aquilani e non solo, con un ricco cartellone di eventi artistici e musicali. Tra i protagonisti più attesi, il rapper non ha certo deluso le aspettative, il cui show sold out è stato accolto con enorme entusiasmo.

Fibra, tra i capostipiti e pesi massimi del rap italiano, ha regalato un concentrato di emozioni, speranze, paure ed incertezze di più di una generazione. Il concerto a L’Aquila è stata l’occasione per ascoltare dal vivo i brani che hanno reso Tarducci uno dei pilastri della cultura Hip Hop del nostro paese.

Foto di Andrea Mancini da Ufficio Stampa AdR

LEGGI ANCHE : – Lazza, ‘Sirio’ è l’album con più settimane al primo posto degli ultimi dieci anni

In scaletta, il pubblico presente ha potuto ascoltare i singoli più recenti estratti dall’ultimo album ‘CAOS’ (Disco di Platino): Propaganda e Stelle. Attesissimo dai fan, durante la serata Fabri Fibra ha fatto saltare e cantare il pubblico di Piazza Duomo anche con i suoi successi storici. Imamncabili, infatti, brani quali Dalla A alla Z e Applausi per Fibra passando per Pamplona e Tranne te.

Foto di Andrea Mancini da Ufficio Stampa AdR