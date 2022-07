One Direction, un video inedito svela come si è formata la band

‘X Factor UK’ ha pubblicato alcune immagini inedite che raccontano come Niall, Liam, Harry, Louis e Zayn diventarono gli One Direction.

La loro storia come band è ormai finita da un pezzo e le carriere soliste, con diversi risultati, hanno preso il posto del cammino di gruppo. Ma quando si parla degli One Direction le soprese non finiscono mai. Spunta, infatti, un video con una serie di immagini inedite che raccontano come è nata la formazione nel lontano 2010. È proprio X Factor, lo show che ha lanciato e consacrato i cinque artisti, a svelare i retroscena mai visti fino a oggi.

Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson e Zayn Malik sostennero, infatti, audizioni individuali per partecipare all’edizione inglese del talent. Ma in che modo i cinque giovanissimi cantanti divennero una band? Il video pubblicato mostra il processo con il quale i giudici Simon Cowell, Nicole Scherzinger e Louis Walsh studiarono la nascita del gruppo.

Nella clip, i tre si confrontano per considerare l’ipotesi di ascoltare insieme alcuni concorrenti in modo da valutarne le voci. In apertura, è Cowell a mettere sulla scrivania la foto dell’ipotetico primo membro del gruppo. Si tratta di Niall. Lo stesso giudice, quindi, a proposito della costruzione di un gruppo afferma: “Non sto dicendo che lo faremo, ma mi piacerebbe immaginarlo”,

A dare corda a Cowell è subito la Scherzinger, che suggerisce l’idea di una “una boyband immaginaria” che avrebbe dovuto riunire alcuni dei loro talenti preferiti. Tra questi, Nicole cita immediatamente Harry Styles e Louis Tomlinson. “Sono la boyband più carina di sempre – aggiunge – li adoro e le bambine li adoreranno”.

Quello di formare un gruppo, quindi, sarebbe stato anche un modo per non dover rinunciare a nessuna delle voci preferite. “Sono semplicemente troppo talentuosi per farne a meno – si sente nel video – Sul palco, hanno il look e il carisma giusti sul palco […] Sono come piccole stelle e non puoi sbarazzarti delle piccole stelle. Quindi, le metti insieme”. Nonostante a X Factor UK siano arrivati sul terzo gradino del podio – dietro Matt Cardle e Rebecca Ferguson – gli 1D furono i vincitori morali dell’edizione. La storia, poi, ha fatto il resto.

