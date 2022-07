Backstreet Boys, dal 14 ottobre il primo album natalizio della band

La band americana ha annunciato la pubblicazione di ‘A Very Backstreet Christmas’, su CD e in vinile. Ecco la tracklist.

Nella pluridecennale carriera durante la quale Nick, Brian, Howie, AJ e Kevin si sono guadagnati ogni riconoscimento dell’universo pop mancava ancora qualcosa. E quest’anno i cinque di Orlando hanno deciso di porvi rimedio. I Backstreet Boys hanno annunciato, infatti, la pubblicazione del loro primo album natalizio. ‘A Very Backstreet Christmas’ – questo il titolo del progetto, qui in preroder – è in uscita per BMG il prossimo 14 ottobre in formato CD e il 2 dicembre in vinile.

“Sono 30 anni che vogliamo fare un album di Natale e siamo oltremodo entusiasti che stia finalmente accadendo”, è il commento dei BSB affidato a Howie Dorough. “Ci siamo divertiti molto lavorando su alcuni dei nostri classici di Natale preferiti e non vedo l’ora di far parte delle festività natalizie dei nostri fan”.

In passato, i BSB avevano già regalato un assaggio del loro Natale con la traccia Christmas Time nell’ormai lontanissimo 1996 e, più di recente, con It’s Christmas Time Again datata 2012. Ma finora nessun progetto discografico completo. Il lavoro in arrivo si compone di classici delle feste, da White Christmas a Silent Night, più tre canzoni originali (Christmas in New York, Together e Happy Days) e sarà disponibile nei formati:

CD : quindici tracce con due bonus track Feliz Navidad e It’s Christmas Time Again

: quindici tracce con due bonus track Feliz Navidad e It’s Christmas Time Again vinile rosso in edizione limitata disponibile sullo store ufficiale del gruppo

La tracklist e il tour dei BSB

Ecco la tracklist completa di ‘A Very Backstreet Christmas’:

White Christmas The Christmas Song Winter Wonderland Have Yourself A Merry Little Christmas Last Christmas Holy Night This Christmas Same Ole Lang Syne Silent Night I’ll Be Home for Christmas Christmas in New York Together Happy Days Feliz Navidad (bonus track) It’s Christmas Time Again (bonus track)

L’annuncio dell’album arriva in un periodo di grandi impegni per i Backstreet Boys attualmente in tour oltreoceano con la leg nordamericana del DNA World Tour. La tournée ha debuttato lo scorso aprile con quattro show al Caesars Palace di Las Vegas per poi fare tappa all’Hollywood Bowl di Los Angeles. Ma i cinque artisti sono attesi anche in Italia dove è In calendario un’unica data all’Unipol Arena di Bologna il 22 ottobre 2022.

