Porto Rubino, sold out la data del 13 e ancora sorprese nella line-up

Porto Rubino, sold out la data del 13 luglio a Monopoli. E, sulla line-up, Renzo Rubino anticipa nuove sorprese.

Cresce l’attesa per Porto Rubino, che – a due settimane dal suo debutto – registra già il tutto esaurito per l’appuntamento del 13 luglio a Monopoli.

Renzo Rubino e i suoi ospiti partiranno daTricase Porto (LE) e arriveranno a Campomarino di Maruggio (TA) per l’ultima meta di questa incredibile avventura. Proprio sulla data di Tricase, Renzo Rubino ha concesso un piccolo spoiler.

«A Tricase arriverà uno dei più importanti cantautori italiani del nostro tempo – svela Renzo – altrettanto a Monopoli e a Campomarino una pietra miliare della musica italiana »

Le sorprese sembrano quindi non finire per il grandissimo evento musicale che celebra il mare da proteggere.

Porto Rubino e Ogyre

Porto Rubino ha da sempre a cuore la salvaguardia dell’ambiente marino e, per questa edizione, si avvale della collaborazione di due partner di sostenibilità d’eccezione.

Worldrise è un’associazione che agisce per la salvaguardia dell’ambiente marino attraverso progetti creativi di conservazione e sensibilizzazione, sviluppati per creare consapevolezza e formare i futuri custodi del patrimonio naturalistico del Mediterraneo.

Ogyre è la prima piattaforma globale che punta a ripulire i mari dai rifiuti grazie all’aiuto dei pescatori insieme a persone e aziende. La startup dà a tutti la possibilità di contribuire per la tutela del mare, supportando in modo diretto uno o più pescatori, finanziando progetti di sostenibilità oppure acquistando prodotti in plastica rigenerata. In occasione della nuova edizione di Porto Rubino verranno prodotte delle t-shirt ufficiali del festival. Saranno in vendita da lunedì 4 luglio presso il negozio Vinicius di Locorotondo. Il ricavato andrà a Ogyre.

Biglietti disponibili sul circuito www.vivaticket.com