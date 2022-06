Tornano i Blue: esce il singolo ‘Dance With Me’, album a settembre

Nuovo singolo per i Blue che tornano sulla scena musicale con ‘Dance With Me’ e annunciano l’album ‘Heart & Soul’.

Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan e Simon Webbe, ovvero i Blue, lanciano il nuovo singolo Dance With Me. Disponibile dal 29 giugno, la traccia arriva dopo la precedente Haven’t Found You Yet, pubblicata a maggio, che ha segnato il ritorno della band britannica a sette anni dall’ultima pubblicazione. Il nuovo viaggio del gruppo – insieme all’etichetta Tag8 Music / BMG – continua ora con un secondo assaggio del disco in fase di chiusura.

Dance With Me è la cover di uno dei brani preferiti dalla band, classico R&B inciso nel 2001 dai 112. “Era una canzone che ascoltavamo in macchina prima di ogni concerto”, raccontano i Blue a proposito del brano. “È un richiamo a ciò per cui eravamo conosciuti nei primi anni 2000. Tutto sembrava andare nel verso giusto mentre stavamo registrando e abbiamo pensato che fosse importante, per noi, mostrare l’identità dei Blue e cosa siamo.

“L’atmosfera R&B e la voce piena di sentimento sono sempre stati un catalizzatore per noi ed era importante avere un po’ di ritorno al passato nell’album”, aggiungono i Blue.

E a proposito di impegni, i quattro artisti hanno annunciato anche un tour nei palazzetti oltre al sesto album della loro carriera. ‘Heart & Soul’ è in uscita il 9 settembre e promette di essere un progetto che guarda al passato ma spingendo verso il futuro. Un ritorno alle origini che celebra i migliori anni dei Blue rinnovandone il volto. E non a caso la band ha voluto tornare a lavorare con Hugh Goldsmith che li aveva ingaggiati oltre vent’anni fa.

‘Heart & Soul’, il nuovo album e il tour dei Blue

Il nuovo disco ‘Heart & Soul’ contiene dieci trace, tra pop, dancefloor e ballad struggenti e sarà disponibile su CD, vinile e su tutte le piattaforme digitali. E dopo la release, i Blue saranno in tournée nel Regno Unito con dodici date nei palazzetti. Attesi anche ospiti speciali che la band promette di annuciare a breve. Info e biglietti a questo link.

Ecco la tracklist di ‘Heart & Soul’

Haven’t Found You Yet Dance With Me This Could Be Love Let’s Get Sad Heart & Soul Man Do Magnetic Gravity Ultraviolet Stop

Foto di Foto di Alice Backham da Ufficio Stampa MA9PROMOTION