Valerio Lundini lancia la canzone dell’estate ‘Donne’ prima del tour

Il singolo 'Donne' e il tour con i VazzaNikki: Valerio Lundini si prepara a un'estate in musica. Tutte le info e le date.

Valerio Lundini omaggia, a modo suo, a Le Donne. Questo è il titolo del nuovo singolo che Valerio Lundini, insieme con la sua band i Vazzanikki, ha appena lanciato insieme ad un b-side, anche questo come sempre esilarante, dal titolo I Figli degli Altri, disponibili entrambi su tutte le piattaforme digitali.

Un periodo d’oro per Valerio Lundini che, dopo l’attenzione riscossa anche con la partecipazione al Concertone del Primo Maggio divenuta immediatamente virale, a breve partirà con un nuovo tour assieme ai Vazzanikki. Sarà un tour in tutta l’Italia a partire dall’8 luglio. Lo show musicale si intitola Il primo tour dopo il drammatico scioglimento, un concentrato di musica e ironia in pieno stile Lundini.

Un nuovo modo di tornare sul palco dopo lo strepitoso successo dello spettacolo teatrale Il mainsplanning spiegato a mia figlia, che lo ha visto in vetta alle classifiche dei botteghini teatrali per settimane. In televisione invece mancano solo due puntate al termine della seconda stagione del programma ormai cult Una Pezza di Lundini.

Valerio Lundini e i VazzaNikki: le date del tour

Venerdì 8 luglio 2022 | Santa Marinella (RM) – Castello di Santa Severa

Domenica 17 luglio 2022 | Alba (CN) @ Collisioni Festival, Piazza Medford

Martedì 19 luglio 2022 | Sarzana @ Moonland Festival, Fortezza

Mercoledì 20 luglio 2022 | Ancona @ Spilla Festival, Mole Vanvitelliana

Mercoledì 27 luglio 2022 | Caserta @ Belvedere di San Leucio

Giovedì 28 luglio 2022 | Verucchio (RN) @ Verucchio Festival @ Sagrato della Collegiata

Domenica 31 luglio 2022 | Verona @ Teatro Romano

Venerdì 19 agosto 2022 | Mola di Bari @ Arena Castello Angioino

Mercoledì 24 agosto 2022 | Pescara @ Teatro D’Annunzio

Martedì 30 agosto 2022 | Prato @ Settembre è spettacolo, Piazza Duomo

Le Donne di Valerio Lundini, il testo

Non esiste una guerra

Progettata da una di queste entità

Non ce n’è sulla Terra

di creature con quella sensibilità

Sono fantastiche, hanno sempre una marcia in più

Spesso enigmatiche

Ma son migliori degli uomini

Sono le donne

Donne, du du du

Le donne

Oltre alle gambe c’è di più

Hanno l’encefalo, le costole, la testa, le mandibole,

Le orecchie, la carotide, la faccia, l’epidermide, lo stomaco e la spina dorsale

Lo stomaco, le efelidi, la polvere sui gomiti, le natiche, gli zigomi,

L’amore per il vimini

E quelle giacche da portuale

E quel tono di voce

Che non ti irrita mai

Quella voglia di pace

Di chi non giudica mai

Perdo la bussola per la loro sensualità

Non me ne voglia domodossola

La D maiuscola la concedo solo alle donne

Donne, du du du

Le donne

Oltre alle gambe c’è di più

Hanno l’encefalo, le costole, la testa, le mandibole,

Le orecchie, la carotide, la faccia, l’epidermide, lo stomaco e la spina dorsale

Lo stomaco, le efelidi, la polvere sui gomiti, le natiche, gli zigomi,

L’amore per il vimini

E quelle giacche da portuale

Le donne

Donne, du du du

Le donne

Oltre alle gambe c’è di più