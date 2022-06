Interiors: in concerto a Largo Venue

Gli Interiors (ovvero Valerio Corzani ed Erica Scherl, con Gaetano Alfonsi) saranno live aL Largo Venue di Roma mercoledì 15 giugno alle 21.00. Presentano il loro ultimo album intitolato Overtones.

Mercoledì 15 giugno, ore 21.00, gli Interiors, ovvero Valerio Corzani al basso, Erica Scherl al violino, accompagnati da Gaetano Alfonsi alla batteria, presentano in concerto a Largo Venue il loro ultimo ed affascinante lavoro, intitolato Overtones. Il duo formato da Erica Scherl e Valerio Corzani, giunto qui al quarto impegno discografico dopo Liquid (Minus Habens 2014), Plugged (Brutture Moderne 2016), Escape from The War (Concertone 2019), ritorna quindi sulla scena musicale con un doppio album. Frutto di quasi due anni di lavoro, tra sessions di registrazioni marchigiane e bolognesi, Overtones è un doppio album (il primo composto da 14 brani originali, il secondo da 9 remix in cui spiccano le collaborazioni con i producer Filoq, Vinx Scorza, Manuel Volpe, DLewis e Francesco Colagrande) votato all’esplorazione di suoni, dove la ricchezza di brani e ambientazioni testimoniano la vitalità creativa di un sodalizio artistico e umano ormai quasi decennale. Pannelli acustici e squarci dub, improvvisazioni di taglio jazz, sfumature etniche e collage timbrici che sfiorano il glitch, convivono e si alternano, dando forma a groove ossessivi stemperati dal violino di Erica Scherl (già con Alboreo, Stenopeica, Les Violons d'Ingres) e arrotondate dai bassi profondi di Valerio Corzani (Mau Mau, Mazapegul, Daunbailò, Gli Ex, Caracas), tastiere felpate e suoni spaziali, in un continuo scambio di ruoli. La musica degli Interiors è un viaggio che unisce elettronico e analogico e cavalca il ritmo senza mai abusarne. Valerio Corzani (basso elettrico, voce, devices elettronici) ed Erica Scherl (violino,tastiera, effetti e looper) mettono in moto un tracciato pieno di fibrillazioni e sorprese, creando spesso un forte connubio con suggestioni visive.

Mercoledì 15 giugno

Aperture porte 20.00

Inizio concerto 21.00

Ingresso 8 euro

https://dice.fm/event/lelrb-interiors-15th-jun-largo-venue-roma-tickets

Largo Venue

Via Biordo Michelotti, 2

00176 Roma

06 87600746

www.largovenue.com