Sotto il Cielo di Santa Severa: la rassegna al Castello di Santa Severa

Dal 2 luglio fino all’11 settembre tornano le serate estive in riva al mare. Eventi di musica, teatro, sport, appuntamenti a contatto con la natura e tanto altro promossi dalla Regione Lazio e organizzati dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con ATCL.

Presentata la rassegna Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa, serate estive in riva al mare dal 2 luglio all’11 settembre, rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio. Il Castello, di proprietà della Regione Lazio, è gestito da LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella e Coopculture. Oltre 160 eventi tra concerti, teatro, comedy, ma anche sport, con il CONI Lazio, e poi laboratori per grandi e bambini, escursioni naturalistiche, archeotrekking, grazie a Parchilazio. E ancora, una mostra sui fumetti di Pat Carra, conferenze, giornate dedicate alla ricca offerta enogastronomica del territorio, degustazioni e molto altro per animare l’estate dell’antico maniero, straordinario patrimonio artistico, storico e archeologico affacciato sul mare. Un luogo magico che affonda le sue radici nella storia, a partire dalle sue fondamenta erette sull’abitato dell’antico porto etrusco di Pyrgi. Il Castello di Santa Severa è il simbolo della rinascita della nostra Regione – ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti – Una struttura dalla bellezza unica che abbiamo salvato dal degrado e restituito alla collettività, riaprendolo a tutti e riempendolo di nuove opportunità: abbiamo costruito l’Ostello più bello d’Europa, affacciato direttamente sul mare, e trasformato questo bellissimo luogo in un polo culturale e turistico di riferimento per il nostro territorio. Un traguardo importante raggiunto grazie a una strategia vincente: la gestione virtuosa di LAZIOcrea, la collaborazione con il Ministero della Cultura e una rete straordinaria di amministratori locali che ha consentito di fare sistema creando un modello Lazio di sviluppo diffuso e condiviso intorno alla cultura. Anche quest’anno, con l’estate alle porte, abbiamo voluto organizzare all’interno del Castello e negli spazi limitrofi una rassegna con eventi culturali, sportivi e naturalistici che siamo sicuri sarà in grado di attirare cittadini e turisti per il ricco ventaglio di appuntamenti che è in grado di offrire-ha concluso il Presidente. Un programma ricco e articolato con la musica protagonista in tutte le sue declinazioni: Ludovico Einaudi, Rancore, Aka 7even, Myss Keta, Roberto Vecchioni, Tosca, Luca Barbarossa, Angelo Branduardi, Dargen D’Amico, Mezerg, Marina Rei, Chiara Civello, Mogol e Gianmarco Carroccia, Margherita Vicario, Tananai, Giovanni Truppi, Michele Bravi, gIANMARIA, Orchestraccia, Carlo Massarini e The Beatbox, Deddy, TTR Piano Trio. Non mancherà il jazz con Danilo Rea, Roberto Gatto e il Fabrizio Bosso Quartet, la classica con la JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, i Solisti Aquilani e un Gran Gala della Lirica. Il teatro con Ascanio Celestini, Edoardo Leo, Antonio Rezza e Flavia Mastrella, Neri Marcorè e la comicità con Valerio Lundini & i Vazzanikki, Maurizio Battista, Francesca Reggiani, Caterina Guzzanti con Arianna Gaudio e Federico Vigorito, Pierluca Mariti e Ruggero de I Timidi. Si preannuncia un’estate piena di appuntamenti, dunque, in un luogo straordinario, inserito nei circuiti turistici mondiali per la sua bellezza e particolarità; imperdibile la struttura principale del castello, il borgo medioevale annesso, i Musei del Mare e della Navigazione antica e del Castello, oltre all’Ostello aperto tutto l’anno. I ragazzi della community LAZIO YOUth CARD, inoltre, potranno usufruire di tanti vantaggi e sconti da scoprire nel corso dell’estate direttamente sull’App LYC.

Sarà il rapper Rancore a inaugurare, sabato 2 luglio, Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa. Dal palco di Sanremo, passando per quello del Primo Maggio a Roma, il rapper romano è in arrivo a Santa Severa con il tour di presentazione del suo ultimo album Xenoverso. Domenica 3, Ascanio Celestini porta in scena Museo Pasolini, il nuovo spettacolo realizzato in collaborazione con Romaeuropa Festival: un omaggio al grande scrittore e regista di cui ricorre il centenario della nascita. Giovedì 7 luglio I suoni del silenzio co-esistenze un progetto per riconsiderare la musica e i linguaggi artistici come forma di comunicazione alternativa e valida. Momenti di qualità musicale e interdisciplinare a cura dell’Associazione Haute Culture e il Maestro Vito Terribile con ingresso gratuito. Spazio alla comicità, venerdì 8 luglio, con Valerio Lundini & i Vazzanikki, la band che ha omaggiato tutti gli ospiti del programma ‘Una Pezza di Lundini’ su Rai 2; giovedì 14, il pianista Danilo Rea e il batterista Roberto Gatto, che esordirono insieme nella scena musicale nel 1975, si rincontrano sul palco per un concerto unico, accompagnati dal bassista Pierpaolo Ranieri; venerdì 15 luglio, Tosca in concerto con Morabeza, l’album con cui ha ottenuto due Targhe Tenco come miglior interprete di canzoni e miglior canzone (Ho amato tutto); a seguire, sabato 16 luglio, il talento, l’ironia e la comicità irresistibile di Maurizio Battista nel suo spettacolo Tutti contro Tutti, mentre domenica 17, il concerto-evento in memoria del Maestro Ezio Bosso in cui il TTR_Piano Trio eseguirà le sue opere più famose, rimanendo fedele all’approccio tecnico e interpretativo richiesto dal compositore, facendo così rivivere il suo spirito tramite la sua arte. Tornano le serate nell’ambito del festival LAZIOsound, il programma regionale che valorizza le nuove energie musicali della Regione: mercoledì 20 luglio, il jazz torna protagonista nel concerto del quartetto del trombettista Fabrizio Bosso, mentre giovedì 21, l’iconica cantante milanese Myss Keta presenta in concerto per la prima volta dal vivo gli inediti del nuovo album Club Topperia; chiudono il fine settimana Margherita Vicario, venerdì 22 luglio, e i Solisti Aquilani insieme a Daniele Orlando con le Quattro Stagioni di Vivaldi, domenica 24. Martedì 26 luglio, Caterina Guzzanti, Arianna Gaudio e Federico Vigorito, con Filippo Gatti alla parte musicale, saranno sul palco di Santa Severa con La scoria infinita, spettacolo ispirato all’omonimo podcast, commedia dei luoghi comuni, liberamente tratto da fatti realmente accaduti. Mercoledì 27, Antonio Rezza e Flavia Mastrella, poeti dell’assurdo, protagonisti di suggestioni quasi fotografiche e di duetti ai limiti del nonsense dalla dirompente comicità nello spettacolo Fratto_X; giovedì 28, il pianoforte classico insieme alle sonorità di musica elettronica e techno dell’artista francese Mezerg. Venerdì 29 luglio, il concerto della cantautrice e percussionista Marina Rei; sabato 30 concerto gratuito della JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con un programma da Beethoven a Ravel, mentre domenica 31 chiude gli appuntamenti di luglio il concerto di Luca Barbarossa. Lunedì 1° agosto, evento speciale (unica data nel Lazio) per il concerto al tramonto di Ludovico Einaudi, impegnato in un tour mondiale per presentare i brani del suo ultimo album Underwater. Mercoledì 3, lo spettacolo concerto Emozioni di e con Mogol, icona della musica leggera italiana che ripercorre tutti i successi scritti insieme a Lucio Battisti, ed eseguiti dal vivo da Gianmarco Carroccia e un’orchestra di 16 elementi. Venerdì 5 il cantautore vicentino gIANMARIA, reduce dal successo di XFactor, mentre sabato 6 agosto, Edoardo Leo con il suo spettacolo Ti Racconto una Storia. Musica e comicità, martedì 9 agosto, nello spettacolo di Ruggero de I Timidi, mentre il 10 agosto, serata evento di gala a ingresso libero con la musica lirica dal titolo E lucevan le stelle… con i cantanti solisti Marta Mari (soprano), Marina Ogii (mezzo soprano), Alessandro Fantoni (tenore) e Salvatore Grigoli (baritono), diretti dal M° Stefano Giaroli che si esibiranno con l’Orchestra Sinfonica Cantieri d’Arte, composta da 20 elementi, i quali accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso le più famose arie d’opera italiane, per una notte di San Lorenzo davvero speciale. Pierluca Mariti, noto anche come @piuttosto_che, farà divertire il pubblico di Santa Severa, giovedì 11, con il suo nuovo show comico Ho fatto il Liceo Classico. Domenica 14, l’Orchestraccia farà cantare, ballare, ridere, riflettere e commuovere. Martedì 16 agosto, il concerto Camminando Camminando in due di Angelo Branduardi, mercoledì 17 Aka 7even porterà sul palco di Santa Severa i brani che hanno fatto ballare in questi due anni e presenterà per la prima volta dal vivo il nuovo singolo Come la prima volta. Giovedì 18 la comicità dirompente di Francesca Reggiani nello spettacolo Gatta Morta, sabato 20 Chiara Civello e domenica 21 lo spettacolo musicale della band The Beatbox Beatles con Carlo Massarini, Magical Mistery Box, un viaggio musicale e divulgativo dentro la straordinaria storia dei Beatles. Martedì 23 agosto concerto gratuito della Banda musicale della Polizia di Stato: la fanfara composta da 50 elementi, riconosciuta tra le migliori orchestre di fiati a livello internazionale, torna al Castello con esecuzioni dall’alto profilo artistico. Venerdì 26 agosto, Roberto Vecchioni con L’Infinito tour, un grande spettacolo di canti, immagini e monologhi. Sabato 27, il concerto di Deddy, finalista dell’edizione di Amici 20 chiude gli appuntamenti di agosto al Castello di Santa Severa. Giovedì 1° settembre, Michele Bravi con Zodiaco Tour, che prende il nome dall’ultimo singolo del cantautore vincitore della settima edizione di X Factor. Venerdì 2 settembre Giovanni Truppi in concerto con Tutto l’Universo, mentre martedì 6 Neri Marcorè in Le mie canzoni altrui, un concerto che spazia nel mondo dei cantautori italiani e stranieri, dal folk al pop, nella condivisione con il pubblico di un patrimonio musicale comune. Infine, mercoledì 7, il giovane cantautore Tananai porterà tutta la propria energia in tour, dopo l’esperienza sanremese dello scorso febbraio con Sesso Occasionale. L’8 settembre la seconda tappa di SPAGHETTILAND, il boutique festival del noto format Spaghetti Unplugged, che, tra i vari, presenterà in concerto Dargen D’Amico, reduce dal successo di Sanremo, che presenterà il suo decimo album in studio “Nei sogni nessuno è monogamo”.

Il Castello di Santa Severa ospiterà anche la mostra Anticorpi a fumetti di Pat Carra, autrice di fumetti e vignettista satirica. La Carra interpreta la pandemia da Covid-19 in chiave umoristica e satirica, passando dalla crisi della sanità a quella sociale e politica, dalle paure attraversate negli ultimi due anni al pandemonio del presente. Decine di vignette e strisce illuminano le sfaccettature del trauma collettivo e lo riportano a una misura umana, facendo ridere e sorridere. Un’attonita ragazza si chiede “Pandemonio è il maschile di pandemia?”. Di fumetto in fumetto, sfilano dialoghi tra amiche, medici e pazienti, bombe e margherite, maghe e profete, gatte, vermi, larve. Come la bomba, anche il Covid ha un volto per parlargli meglio e non ridurlo a un fantasma scientifico. La mostra, che ha esordito a Parma nel 2021, sarà esposta al Castello attualizzata e arricchita da nuove tavole.

Nel ricco cartellone della rassegna, non poteva mancare uno spazio dedicato ai libri, con presentazioni e incontri con autori. L’8 luglio, Giuseppe Di Piazza presenterà“O tu o lui” (Harper Collins 2022), un noir che ricorda i grandi maestri americani del genere, da Ellroy a Winslow, ma che sa raccontare l’Italia di oggi nei suoi aspetti oscuri e nelle sue radici terribili. Il 10 luglio è la volta di Nadia Terranova, una delle voci più importanti e profonde nella narrativa italiana contemporanea, che con Annalisa Camilli, parlerà del suo nuovo romanzo “Trema la notte” (Einaudi Stile Libero, 2022). Rossella Pastorino, già vincitrice del Premio Campiello e finalista del Premio Strega, il 15 luglio, con Valentina Farinaccio, racconterà, “Io, mio padre e le formiche” (Salani, 2022). Il 22 luglio, La Setta dei Poeti Estinti: reading spettacolo su Pablo Neruda, a cura di Emilio Fabio Torsello e Mara Sabia. Il 29 luglio, due libri e due autrici in dialogo fra loro: Elisa Casseri, “Grand tour sentimentale” (Solferino, 2022) e Laura Marzi, “La materia alternativa” (Mondadori, 2022). Infine, il 5 agosto, Arianna dell’Arti, uno dei più grandi talenti della scrittura da stand up, presenteràe leggerà “Wonderwoman. Monologhi, racconti e trallallà” (Miraggi Edizione, 2022). Da non perdere, inoltre, da luglio a settembre, la XXII edizione di “Cose, Uomini e Paesaggi del Mondo Antico”: un ciclo di conferenze a cura del polo museale civico del Castello di Santa Severa diretto da Flavio Enei, in collaborazione con il Gruppo archeologico del territorio cerite. Le conferenze si svolgeranno nel Cortile delle Barrozze alle ore 21.15 con ingresso libero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Castello.

Il CONI Lazio, in collaborazione con LAZIOcrea e il Comune di Santa Marinella, sarà tra i protagonisti dell’estate a Santa Severa con il ‘Villaggio dello Sport al Castello’, che promuoverà lo sport per tutti durante l’intera estate. Dal 2 luglio al 4 settembre, il sabato e la domenica, dalle 11 alle 19, ci saranno cinque aree sportive dove si alterneranno le oltre 20 discipline previste, dagli sport di squadra a quelli acquatici, dai giochi della mente alle ginnastiche per tutte le età. Il villaggio, inoltre, sarà aperto durante l’intera settimana di Ferragosto (dal 13 al 21 agosto), e per l’occasione sarà installata anche una parete di arrampicata sportiva vista mare. Tutte le attività saranno gratuite e gli utenti saranno seguiti da istruttori qualificati delle Federazioni sportive, Discipline associate e Enti di promozione sportive. Dal 15 al 17 luglio, sulla spiaggia ai piedi del Castello torna Italia Surf Expo che in questo 2022 raggiunge la sua 23ª edizione. Tre giorni all’insegna della Surf Culture, con contest acrobatici, sfilate, beach party e tantissime anteprime e novità a cura dell’ASD Santa Marinella Surf Club. Grazie a Parchilazio, visitatori di tutte le età potranno partecipare a tante interessanti attività all’insegna dello sport e della natura. Inoltre, ogni fine settimana ci saranno le degustazioni con i prodotti a marchio a Marchio Natura in Campo. Quest’anno è stata avviata una importante collaborazione con Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Scienze dell’Antichità, per il progetto “Natura e Archeologia” per visite guidate straordinarie aperte al pubblico, in tutti i week end estivi, del sito archeologico di Pyrgi, condotte da docenti e studenti impegnati nello scavo didattico.

Domenica 3 luglio e domenica 7 agosto, appuntamento alle 20.30 con la visita guidata gratuita La notte delle Falene nella Riserva Naturale di Macchiatonda, un’esperienza unica per scoprire il segreto mondo delle falene. Nei weekend di luglio (2, 3, 16 e 17) e di agosto (6, 7, 20, 21, 27 e 28) appuntamento a ingresso libero con Aquaexploring: il castello dal mare, pagaiando tra la storia e una natura ancora selvaggia. Su prenotazione alle 9.00, 11.30, 15.00 e 17.30. Negli stessi giorni, da non perdere le Challenge, attività gratuite di collaborazione e fiducia rivolte ai bambini con famiglie. Su prenotazione, alle 17.00, 18.00, 19.00 e 20.00. Diversi gli appuntamenti di Archeotrekking tra Macchiatonda e Pyrgi. A luglio (10, 23 e 24), agosto (6, 7, 21) e settembre (3 e 4) alle ore 17.00, visita guidata alla scoperta del Castello di Santa Severa, della Riserva naturale di Macchiatonda e del Monumento naturale di Pyrgi. Una passeggiata nei luoghi magici e incantevoli che circondano il Castello di Santa Severa, tra natura e storia. Sabato 9 luglio e sabato 20 agosto alle 18.00 sarà possibile fare la stessa gita in ebike. Tutti gli appuntamenti di archeotrekking, sono su prenotazione, al costo di 8 euro e gratuiti per i minori di 18 anni. Nei mesi di luglio, agosto e settembre appuntamento con tanti eventi e laboratori unici e irripetibili tutti a ingresso gratuito alle 17.00, 18.00, 19.00 e alle 20.00. Sabato 2 luglio, con Animali Golosi, sarà possibile scoprire i gusti di alcuni animali, invogliarli a uscire allo scoperto, preparando loro dei piatti saporiti (dai 4 anni in su). Domenica 3 luglio, con L’Orto da asporto, tutti pronti con paletta e terriccio, per piantare i semi della frutta e della verdura e portarli a casa per realizzazione un piccolo orto “take-away” (dai 4 anni in su). Sabato 9 luglio alle 19.00, da non perdere l’evento musicale Il Castello a pedali. È musica per l’Ambiente! che vede protagonisti artisti sensibili ai temi ambientali e della sostenibilità. Con Andrea Satta & Tete de Bois e la presenza di altri artisti. Ingresso gratuito. Doppio appuntamento, sabato 9 e domenica 10 luglio, con il laboratorio Un giorno nella preistoria: dal fuoco al vaso per cimentarsi nella creazione di un piccolo vaso così come fecero i nostri antenati e provare alcune delle tecnologie preistoriche; un viaggio invece alla scoperta degli scheletri di pesci, mammiferi e uccelli con Scheletri nell’armadio (massimo 15 partecipanti dai 7 anni in su). Sabato 16 luglio, c’è il laboratorio naturalistico Animali da favola per scoprire perché una chiocciola dal guscio o il mistero del letargo di alcuni animali; domenica 17 ci si potrà sporcare le mani con Bon Bon di semi dove i bambini avranno la possibilità di impastare una pallina di argilla piena di semi per rendere ancora più verdi le nostre città, scegliere il sito in cui far crescere le piante e poi lanciare le loro bombe di semi (dai 4 anni in su). Sabato 23 luglio, Super Mario Zoo: i TrasformAnimali: un’occasione per scoprire tutte le metamorfosi degli animali trasformisti e un gioco dove, se si supereranno tutti i livelli, si potrà anche vedere qualche TrasformAnimale dal vivo (dai 6 anni in su). Domenica 24, Superpoteri bestiali, un’occasione per scoprire le straordinarie caratteristiche degli animali che si arrampicano sui muri, che sanno cambiare forma, che sono immuni ai veleni o hanno una corazza super resistente (dai 5 anni in su). Sabato 30 e domenica 31 luglio, doppio appuntamento con Tracce di vita lungo la spiaggia e Il meraviglioso mondo degli insetti. Passeggiando lungo la spiaggia e osservando tra gli scogli si possono osservare reperti a volte molto curiosi: sabbie, microplastiche, gusci e altri resti di organismi saranno il tema del primo laboratorio. Invece, nel secondo, in replica anche il 3 e 4 settembre, sarà possibile avvicinarsi alla storia di animali invertebrati a sei zampe e muniti di ali che hanno saputo colonizzare il mondo, al di fuori del mare, come farfalle, coleotteri, insetti stecco, api, vespe e libellule (dalle 17.00 alle 21.00, dai 7 anni in su). Sabato 6 agosto, alle 20.30, serata a ingresso gratuito in Riserva con I rapaci notturni alla scoperta di chi vive nella notte, delle loro abitudini e di come comunicano nell’oscurità. Un appuntamento per famiglie con bambini dai 7 anni in su. Sempre sabato 6 agosto, Crash! La torre dell’ecosistema per scoprire i delicati equilibri nascosti negli ecosistemi, giocando con una divertente torre fatta da tanti mattoncini colorati. Ogni colore è una specie e ciascun mattone poggia sugli altri, proprio come negli ambienti naturali in cui tutti sono collegati da una fitta rete di relazioni ecologiche. Se si tolgono o aggiungono pezzi la torre cambierà il suo equilibrio (dai 5 anni in su). Domenica 7 agosto appuntamento con Pianta la pianta in cui osservare i semi e imparare a riconoscere quali piante diventeranno una volta germogliati. Ciascuno potrà scegliere il suo seme preferito da piantare e riportare a casa in un simpatico contenitore (dai 4 anni in su). Sabato 20 agosto c’è Rintraccia la traccia per trasformarsi in cacciatori di tracce, conoscere gli indizi lasciati dagli animali come penne, resti di cibo, borre e tanto altro in un divertente gioco a squadre (dai 6 anni in su). Domenica 21 con Verdicapelli ciascuno potrà costruire il suo personale “erbagufo” e sarà l’occasione per scoprire meglio cosa sono e a cosa servano i semi (dai 3 anni in su). Sabato 27 agosto con Squame, peli, più e antenne si potranno conoscere dal vivo alcuni animali per osservarne da vicino le caratteristiche e gli adattamenti all’ambiente in cui vivono. (dai 3 anni in su). Domenica 28, grazie al laboratorio L’Aspirainsetti, si potranno conoscere le varietà di insetti e altri invertebrati, osservandoli da vicino grazie proprio all’aspirainsetti, uno strumento fondamentale per ogni mini-entomologo (dai 4 anni in su). Sabato 3 e domenica 4 settembre appuntamento dalle 17 alle 21 ai due stand permanenti Il meraviglioso mondo degli insetti, già in programma il 30 e 31 luglio e Il meraviglioso mondo degli uccelli nel quale si potrà scoprire come da un uovo con guscio, si finisce tra piccoli e grandi pennuti, tra piumaggi iridescenti, penne silenziate, becchi adunchi e zampe palmate (dai 7 anni in su).

Castello di Santa Severa

SS1 Via Aurelia, Km 52,600

Santa Marinella

Il programma, in continuo aggiornamento, è consultabile sul sito www.castellodisantasevera.it