Luce Social Club: venerdì 20 la nuova puntata

Proseguono su Sky Arte gli appuntamenti settimanali con il programma di approfondimento culturale condotto da Denise Negri e Federico Chiarini. Prossimi ospiti Giacomo Bevilacqua, Willie Peyote e Nadia Terranova.

Proseguono gli appuntamenti settimanali con il programma di approfondimento culturale condotto da Denise Negri e Federico Chiarini, prodotto da ERMA PICTURES in collaborazione con Sky Arte e Cinecittà, con la regia di Max De Carolis. Venerdì 20 maggio in programma una nuova puntata di LUCE SOCIAL CLUB, in onda dalle ore 20.00 su Sky Arte (canali 120 e 400), disponibile on demand e in streaming su NOW e anche in streaming gratis per tutti su https://arte.sky.it/. La serata si apre con il fumettista GIACOMO BEVILACQUA, tra i giovani illustratori più quotati del momento, già vincitore del ‘Premio Micheluzzi’ come Miglior Fumetto Online. Disegnatore e autore, ha scritto testi comici per teatro e tv e ha creato la strip comica “A Panda Piace”, divenuta in breve tempo un fenomeno della rete, declinata successivamente in 8 libri, corti animati per la tv in onda su La7 e merchandise di ogni genere e che continua tutt’oggi ad essere pubblicata settimanalmente e gratuitamente sui siti Pandalikes e Wired. La puntata prosegue con la musica di WILLIE PEYOTE, che presenta il suo nuovo album “Pornostalgia.” un disco che racconta il lato pornografico della nostalgia. Irriverente, ironico e mai convenzionale, Willie Peyote torna sulla scena con un nuovo disco di inediti, dopo la vittoria del Premio della Critica ‘Mia Martini’ al Festival di Sanremo 2021 e il disco di Platino per il brano “Mai dire mai (La locura)”. Nel nuovo lavoro anche la presenza di ospiti come Michela Giraud, Emanuela Fanelli, Samuel, Jake La Furia & Speranza, Fast Animals And Slow Kids. Chiude la serata la scrittrice NADIA TERRANOVA con il suo ultimo libro “Trema la notte”, edito da Einaudi per la collana Einaudi Stile libero. Nel nuovo romanzo l’autrice narra il terremoto del 28 dicembre 1908, il più devastante mai avvenuto in Europa, che rase al suolo Messina e Reggio Calabria. La trama mette in risalto la storia di una ragazza e di un bambino a cui una tragedia collettiva toglie tutto, eppure dona un’inattesa possibilità. Ad arricchire la puntata l’intervista in esterna a Dario Argento in cui il regista spiega le motivazioni del suo cinema e delle storie che lo hanno reso famoso come maestro del genere horror. Completa la puntata un contenuto su “Quelle brave ragazze”, il nuovo programma Sky Original che vede protagoniste Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti, per la prima volta in viaggio insieme in una straordinaria vacanza on the road. Lo show è in onda da giovedì 19 maggio alle 21.15 su Sky Uno, on demand e in streaming su NOW. Luce Social Club riparte con una terza stagione all’insegna delle novità che vedono un cambio alla conduzione e anche alla location. Saranno, infatti, i nuovi conduttori Denise Negri e Federico Chiarini a dialogare, puntata dopo puntata, con i numerosi ospiti dal mondo del cinema, dell’arte, della musica, della letteratura e del teatro presso gli storici studi del Teatro 1 a Cinecittà. Grazie alle clip esclusive, alle testimonianze dirette degli ospiti e alle interessanti tematiche oggetto di discussione in ogni puntata, Luce Social Club propone dei contenuti che toccano il panorama culturale a 360 gradi, analizzando e indagando tutte le componenti e le curiosità che gravitano intorno ai processi creativi e ai valori essenziali dell’arte. Ogni puntata accenderà i riflettori sulle biografie, le passioni, le tecniche, i segreti e le ossessioni che si celano dietro ai personaggi del mondo dello spettacolo, di solito conosciuti unicamente per il loro successo e la sfera artistica. Oltre ai volti, ad essere indagati saranno anche i dettagli, di solito lasciati nell’ombra, che contribuiscono a tratteggiare le pellicole cinematografiche di successo, gli spettacoli teatrali, le canzoni, i quadri e tutte le manifestazioni dell’arte.