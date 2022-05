‘Pronto, Mariella?’, nel podcast di Mariella Milani protagonista Hu

Come vivono la moda i personaggi dello showbiz? Nel podcast di Mariella Milani la nuova protagonista è la cantante Hu.

Dopo il grande successo del primo capitolo della serie podcast Fashion Confidential, Mariella Milani torna con una nuova stagione dal titolo Pronto, Mariella?. La serie podcast in 10 puntate è ideata e prodotta da Dr Podcast, l’Audio Factory italiana nata lo scorso 22 febbraio dalla joint venture tra Action Media e Publitalia ’80. Dopo le prime due puntate, è on air la puntata dedicata alla cantante Hu e la sua riflessione sul concetto di identità.

«La complessità si costruisce sopra la complessità», afferma la cantante.

La serie podcast si compone di dieci telefonate che vedono a un capo del filo Mariella Milani e dall’altro stilisti acclamati, designer di moda sulla cresta dell’onda, stylist, artisti del momento e grandi personaggi della musica e dello spettacolo. Loro chiamano, Mariella risponde e si mette all’ascolto. Emergono così opinioni e testimonianze che parlano di moda e di quello che le orbita attorno.

LEGGI ANCHE: Hu: «Grazie al dolore ho imparato a raccontarmi»

Da Pierpaolo Piccioli – direttore creativo di Valentino – a Laura Pausini passando per l’eclettica personalità della cantante emergente HU. Con loro Mariella Milani, puntata dopo puntata, porterà i suoi ascoltatori a conoscere i nuovi trend, scoprire cosa significano oggi parole come sperimentazione, inclusività, diversità, autenticità, se ha ancora senso parlare di canoni di bellezza, come costruire la complessità attraverso la semplicità. Faccia a faccia sinceri e rivelatori che raccontano una nuova generazione, mix esplosivo fatto di passato, presente e futuro.

La terza puntata è disponibile a questo link.