1Maggio Taranto, Sangiorgi con Diodato e Ermal Meta dedica ‘Solo per te’ alle morti sul lavoro

Sul palco dell'1Maggio Taranto, Giuliano Sangiorgi canta 'Solo per te' con Diodato e Ermal Meta. Dedicandola alle morti sul lavoro.

A sorpresa Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro, è salito sul palco del Primo Maggio Taranto per duettare insieme ad Ermal Meta sulle note del loro ultimo successo Una cosa più grande.

Accolto dal calore del pubblico, Giuliano si è poi esibito in un emozionante omaggio alla città di Taranto e alle morti sul lavoro cantando Solo per te. La versione del brano è stata particolarmente intensa, ma anche inedita. Sul palco – insieme a Sangiorgi – c’erano infatti Diodato, Ermal Meta e Raffaele Casarano al sassofono.

«Il lavoro nobilita l’uomo, ma non lo uccide. – ha dichiarato Sangiorgi, introducendo il brano. – Ce lo dobbiamo ricordare e lo dobbiamo ricordare. In questa giornata vorrei cantare per mio padre insieme a voi, a queste straordinarie voci e a questi straordinari amici».

«Vorrei farla arrivare laggiù per tutti quelli che non ci sono più, come mio padre», ha poi concluso Giuliano Sangiorgi prima di intonare Solo per te in una versione emozionante a tre voci.

