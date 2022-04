La lettera di Shawn Mendes ai fan: «Penso a ciò che non ho, dimenticando ciò che faccio»

Shawn Mendes ha sorpreso i fan con una lunga lettera pubblicata su Twitter. Il cantautore ha prima salutato i suoi follower con due tweet – «hey guys – ha scritto – how r you» (ciao ragazzi, come state?) – e ha poi pubblicato un’immagine con quello che sembra uno sfogo personale.

«A volte mi chiedo cosa dovrei fare della mia vita e ciò che ascolto sempre in risposta è “di dire la verità, essere la verità”. – scrive Shawn – Sento però che è una cosa difficile da fare. Ho paura che se le persone sapessero e vedessero la verità potrebbero stimarmi meno. Potrebbero stancarsi di me. Per cui in quei momenti in cui mi sento giù metto su uno show o mi nascondo.

La verità in questo momento è che sono un 23enne che si sente sempre come se stesse volando o affogando. Forse, non so, è semplicemente come ci si sente a 20 anni, o forse sono solo io.

La verità è che voglio veramente mostrarmi al mondo al 100% per come sono veramente senza badare a ciò che tutti pensano, e a volte lo faccio! A volte veramente non mi importa di ciò che pensa la gente e mi sento libero. Il più delle volte però è una lotta.

Questa è la verità.

La verità è che anche con il successo trovo difficile pensare che non sto fallendo.

Mi focalizzo sempre su ciò che non ho, dimenticando tutto ciò che faccio.

La verità è che sono sopraffatto e ho troppi stimoli lol

La verità è ANCHE che sto bene.

Sto solo cercando di dire ed essere la verità

Mi piace pensare che dicendo questo qualcuno possa relazionarsi».