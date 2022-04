Drake pubblica su Instagram una foto con Taylor Swift (e il web impazzisce)

Un'immagine vintage pubblicata da Drake su Instagram con Taylor Swift ha scatenato i commenti del web: collaborazione in arrivo?

Sta – per ovvie ragioni – rimbalzando di sito in sito l’immagine pubblicata su Instagram da Drake in cui il rapper appare insieme a Taylor Swift. Una foto vintage che chiude in realtà un set di cinque immagini, accompagnate dalla didascalia They too soft to understand the meaning of hard work (Sono troppo delicati per capire il significato del duro lavoro, in italiano).

Ovviamente i siti e i netizen d’oltreoceano si sono scatenati nelle interpretazioni, per quanto la verità resti indubbiamente nebulosa. C’è chi ha addirittura titolato con Cosa diavolo significa questa foto di Drake mentre abbraccia Taylor Swift?. Sicuramente, sia di Drake che di Taylor Swift si può dire che non disdegnino la fatica e l’impegno. Ma c’è chi sospetta che ci sia molto altro e l’ipotesi più probabile per i fan dei due artisti è che sia nell’aria una collaborazione.

Tra i celebri commenti sotto il post – in cui ci sono anche immagini di Adonis, figlio di Drake – c’è quello di Nicki Minaj (The King of everything, il Re di tutto). Taylor Swift, nel mentre, tace.