Eros Ramazzotti, cinque grandi arene per le anteprime del tour: tutte le date

Da Siviglia a Verona, da Agrigento ad Atene e Caesarea: Eros annuncia il World Tour Première, che apre un nuovo capitolo musicale.

È l’annuncio che milioni di fan aspettavano: Eros Ramazzotti riparte dal vivo e per farlo sceglie cinque location speciali. Saranno, infatti, cinque tra le arene più prestigiose al mondo a ospitare le anteprime internazionali del World Tour Première. La speciale tournée prevede dieci show prodotti da Radiorama e organizzati da Vertigo per raccontare l’inizio di un nuovo viaggio musicale.

Gli appuntamenti sono i seguenti:

15 Settembre 2022 – La Maestranza, Siviglia

17 – 18 Settembre 2022 – Teatro della Valle dei Templi, Agrigento

20 – 21 – 23 – 24 Settembre 2022 – Arena di Verona, Verona

1 Ottobre 2022 – Atene

06 – 08 Ottobre 2022 – Caesarea Amphitheater, Caesarea

L’entusiasmo per questa ripartenza – per settembre è prevista anche la pubblicazione di nuova musica – non fa però dimenticare i momenti difficili che stiamo vivendo. “Sono contro la guerra – afferma Eros Ramazzotti – Se uno di noi, uno qualsiasi di noi essere umani, in questo momento sta soffrendo, è malato o ha fame, è cosa che ci riguarda tutti. Ci deve riguardare tutti, perché ignorare la sofferenza di un uomo è sempre un atto di violenza, e tra i più vigliacchi.

“Non faccio dunque questo annuncio a cuor leggero – continua – con la spensieratezza che ha accompagnato finora l’annuncio di un qualsiasi altro tour. Lo faccio col cuore pesante e gonfio di amarezza, ma nonostante tutto con la speranza che la musica possa in qualche modo donare un piccolo momento di conforto e gioia, che tanto ci meritiamo adesso e dopo questi anni particolarmente difficili”.

