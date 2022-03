My Generation: prossimi protagonisti Modena City Ramblers

Il combat folk della formazione emiliana in onda sabato 2 aprile alle 20.15 su Sky Arte nell’ambito del nuovo programma musicale dedicato alle band degli anni ‘90.

Sono i MODENA CITY RAMBLERS i protagonisti della nuova puntata di MY GENERATION, il programma musicale dedicato alle band degli anni ‘90, in onda su Sky Arte.La prossima puntata andrà in onda sabato 2 aprile alle ore 20.15 su Sky Arte (canali 120 e 400), e sarà anche disponibile on demand e in streaming su NOW. Riconoscendosi come progetto combat folk, i Modena City Ramblers fin dagli inizi hanno fondato il loro genere su una personale commistione tra sonorità folk irlandesi, lotta e impegno politico. È del 1994 l’esordio con “Riportando tutto a casa”, a cui fanno seguito “La grande famiglia” e “Terra e libertà”. In trent’anni i MCR hanno saputo aprirsi a contaminazioni punk e celtic rock, fino ad estendersi anche al dub e al reggae in “Radio Rebelde” del 2002. È del 2017 l’ultimo album di inediti “Mani come rami, ai piedi radici”, seguito due anni dopo dal live acustico di “Riaccolti”, omaggio per il ventennale dello storico album live “Raccolti” del ‘98. “My Generation” è il nuovo format realizzato in esclusiva per Sky Arte dedicato alla musica: un programma di Max De Carolis e Fabio Luzietti scritto con Martina Riva e Margherita Bordino, prodotto da Erma Pictures in collaborazione con Cinecittà, ATCL e Spazio Rossellini. Un racconto in 10 puntate che fotografa uno dei momenti più importanti della storia musicale del nostro paese: un viaggio negli anni ’90, attraverso dieci documentari dedicati ad altrettante band che hanno caratterizzato la scena indipendente italiana. Protagonisti della prima stagione di “My Generation” sono: Negrita, Almamegretta, Timoria, Virginiana Miller, Africa Unite, Massimo Volume, Modena City Ramblers, La Crus, Marlene Kuntz, Perturbazione. Con un approccio narrativo che rende queste puntate monografiche dei veri e propri documentari, le band ripercorrono il proprio percorso attraverso una lunga intervista, realizzando dal vivo in studio alcuni dei brani più rappresentativi della loro carriera. Ogni puntata è impreziosita da foto e video inediti. La ricostruzione è arricchita dagli interventi di chi, quegli anni, li ha vissuti in prima persona: giornalisti, fotografi, discografici e figure chiave del mondo dello spettacolo. Gli interventi sono di: Daniela Amenta, Ernesto Assante, Giulia Cavaliere, Valerio Corzani, Luca De Gennaro, Paolo Dossena, Luca Fantacone, Luca Fornari, Federico Guglielmi, Fabio Lovino, Pasquale Modica, Violante Placido, Fabrizio Rioda, Claudio Santamaria, Stefano Senardi, Valerio Soave, John Vignola, Vito War. Gli anni ’90 hanno rappresentato per il nostro paese un periodo davvero interessante e rivoluzionario, che merita di essere ricordato. Sono gli anni dell’affermazione dei network televisivi musicali, dell’arrivo di internet su larga scala e della nascita dei new media che riuscirono a portare in evidenza un panorama musicale rimasto, almeno fino a quel momento, confinato in una scena underground frequentata per lo più da un pubblico di nicchia. Una vera e propria rivoluzione che vide la rapida ascesa di gruppi come Marlene Kuntz, Timoria, Negrita, La Crus, Almamegretta, Modena City Ramblers e molti altri che riuscirono ad avvicinare una platea generalista verso sonorità più moderne e meno omologate.

Calendario puntate

19 febbraio NEGRITA

26 febbraio ALMAMEGRETTA

05 marzo TIMORIA

12 marzo VIRGINIANA MILLER

19 marzo AFRICA UNITE

26 marzo MASSIMO VOLUME

02 aprile MODENA CITY RAMBLERS

09 aprile LA CRUS

16 aprile MARLENE KUNTZ

23 aprile PERTURBAZIONE