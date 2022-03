Gio Evan annuncia ‘Evanland – Festival Internazionale del mondo interiore’

Gio Evan ha annunciato 'Evanland – Festival internazionale del mondo interiore', «un punto di ritrovo tra persone brillanti».

Gio Evan ha annunciato sui social la prima edizione di Evanland – Festival internazionale del mondo interiore. Una produzione di Massimo Levantini per Baobab Music, che si terrà il 1 luglio al Carroponte di Sesto San Giovanni (Mi).

«Evanland. Abbiamo immaginato un punto di ritrovo tra persone brillanti. Abbiamo sognato un appuntamento tra artisti, scrittori, filosofi, ricercatori, maestri spirituali, viaggiatori, poeti. Ci siamo chiesti cosa sarebbe potuto succedere se per un intero giorno, anime con lo stesso intento di percorso si dovessero ritrovare a mangiare insieme, a giocare, a confrontarsi, a dialogare e praticare esercizi di crescita personale. Abbiamo fantasticato sulla magia che potrebbe scaturire se, persone interessate alla crescita spirituale, emotiva e intellettuale, si incontrassero tutte nello stesso punto, lo stesso giorno. Così, abbiamo trovato la data: 1/07/2022 Perché in un mondo dove i malvagi sono ben organizzati tra loro, occorre che i buoni si riuniscano».

Sul sito www.evanland.it sarà costantemente aggiornato il programma di quella che si preannuncia come una bellissima giornata di condivisione ricca di workshop, incontri, laboratori, spettacoli, letture, pratiche, giochi anche per i più piccoli. Ma non mancheranno approfondimenti culturali tenuti da relatori e artisti italiani ed internazionali. Il tutto culminerà in serata con il concerto di Gio Evan, la sua unica data live del 2022.

Oltre al main stage dove si svolgerà il concerto, ci saranno varie aree attive dalle ore 16.00 dove si svilupperanno tutte le attività ed esperienze che Gio Evan desidera condividere con i partecipanti: conference e panel, presentazioni di libri, area yoga, piante sonore, bagni di gong, mercatini, food internazionale, area bambini e tanto altro.

I biglietti per Evanland – Festival internazionale del mondo interiore sono in prevendita da oggi alle 15.00 su TicketOne.