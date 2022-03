Fabri Fibra protagonista della prima puntata di LIN11 su Amazon Music

Ad aprile debutta sulla piattaforma streaming il nuovo show; a inaugurarlo il rapper in vetta alle classiche con l’album ‘Caos’.

Reduce dalla pubblicazione del nuovo album ‘Caos’, Fabri Fibra aggiunge al suo personale palmarès un nuovo record. È suo, infatti, il primato per il miglior debutto su Amazon Music per il 2022, a cui si aggiunge il secondo miglior esordio di sempre in Italia nelle prime ventiquattro ore di streaming sulla medesima piattaforma. Per celebrare questo successo, Amazon Music ha scelto di dedicare al rapper marchigiano una playlist [RE]Discover con tutti i suoi più grandi successi.

E a questo contenuto se ne aggiunge un altro inedito, dal momento che Fibra è il protagonista del primo appuntamento con LIN11. Il nuovo show esclusivo in streaming prevede quattro episodi con altrettanti grandi artisti della scena musicale italiana. Le star della musica si raccontano in un momento intimo e rilassato, condividendo aneddoti e curiosità, tra pubblico e privato.

Host d’eccezione, a condurre l’informale chiacchierata del format, Carlo Pastore al centro di uno spazio costruito ad hoc per ogni ospite. Anche l’atmosfera, infatti, diventa un modo per racconta vita e musica dei protagonisti che si alternano nello show. La prima puntata, disponibile sul canale YouTube ufficiale di Amazon Music, è attesa per i primi di aprile mentre i successivi episodi seguiranno nel corso dell’anno.

