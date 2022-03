È uscito Frequenze Fiorentine-Firenze Anni ‘80 seconda edizione

Già disponibile la nuova edizione ampliata dell’illustratissimo volume di Bruno Casini dedicato al fermento culturale della Firenze anni ‘80. Il volume è pubblicato da Goodfellas nella collana Spittle.

Sono passati ben diciotto anni dalla prima edizione, ma finalmente torna disponibile (in versione ampliata) l’illustratissimo e bel volume di Bruno Casini dedicato al fermento culturale della Firenze anni ‘80, impreziosito da un inedito vinile 7″ dei Neon (con i brani ‘Last Dance’ e ‘Lobotomy’).

La nuova versione (edita da Goodfellas nella collana Spittle) è riveduta, corretta e remixata con capitoli inediti e impaginata da Matteo Torcinovich. Nel volume si racconta il Rinascimento Rock sulle rive dell’Arno attraverso interviste, contributi, memorabilia, racconti, flash rock’n roll, playlist, feedback letterari, poesie postmoderne.

Il tutto con protagonisti come Giovanotti Mondani Meccanici, Litfiba, Krypton, Neon, Diaframma, Nicoletta Magalotti, Alexander Robotnick, Andrea Chimenti, locali come il Tenax o radio e televisioni come Controradio e Video Music. Un ottimo modo per descrivere quegli anni e quella scena così fondamentale per l’intero movimento artistico underground (ma non solo) nazionale. Il tutto curato giustamente e con pieno titolo da un protagonista di quel periodo storico, ancora oggi saldamente sulla breccia: Bruno Casini. Un poliedrico personaggio che da anni si occupa di comunicazione e culture giovanili e ha vissuto in pieno la meravigliosa Firenze anni ’80 essendo stato per cinque anni manager dei Liftiba e co-fondatore del mitico Banana Moon, da dove è partita la scintilla della New Wave fiorentina.