Mr Rain, un’esclusiva TikTok LIVE l’11 marzo (con i suoni dell’album in anteprima per la piattaforma)

Mr Rain sarà protagonista di un'esclusiva TikTok LIVE e renderà disponibili i suoni del nuovo album in anteprima.

Mr Rain sarà protagonista sulla piattaforma di intrattenimento di una TikTok LIVE venerdì 11 marzo dalle ore 18.00 dal suo profilo @mrrainofficial, in cui potrà raccontare particolari del suo nuovo album Fragile. Al termine del live il cantautore lancerà la premiere dei suoni disponibili in app.

Mr Rain sarà il primo artista, in Italia, ad aver scelto di rendere disponibili in anteprima per la community TikTok i suoni del suo nuovo lavoro, in uscita il 18 marzo.

La community TikTok – piattaforma d’intrattenimento leader per i video brevi – potrà avvicinarsi in anteprima ai dieci episodi dell’unica storia che viene raccontata in “Fragili”, come se fossero dieci sfaccettature della fragilità del cantautore che in questo lavoro si mette a nudo e descrive, come solo lui sa fare all’interno delle sue canzoni, la parte più intima di sé stesso, con particolare attenzione alle parole.

Sul nuovo album, Mr Rain ha commentato di aver avuto una «improvvisa voglia» di raccontarsi.