Allora è tutto vero: torna il grande show del Sónar!

Sono stati svelati definitivamente tutti gli artisti dell’edizione 2022.

Il programma del Festival che avrà luogo il 16/17/18 giugno 2022 è stato snocciolato pian piano sin qui, fino ad oggi: altri artisti sono statti aggiunti a completare una line up impressionante, che prevede oltre centinaia di performance e raccoglie più di centomila spettatori. Si svolgerà nelle sue sedi abituali di Fira Montjuic e Fira Gran Via, a Barcellona.

L’attesissima edizione 2022 annuncia un ritorno glorioso, le leggende viventi dell’elettronica: The Chemical Brothers! Presenteranno il nuovo spettacolo AV che promette di essere lo show del millennio! Oltre a nuovi spettacoli dal vivo di The Blaze, Arca, Bonobo, Agoria, Princess Nokia, Channel Tres, Joy Orbison, Moderat, la stella della radio inglese BBC, Jamz Supernova e molti altri.

In questi due anni di attesa, di stop alla musica, gli organizzatori del festival oltre ad aver creato una serie di contenuti interattivi per il fedele pubblico, (come per esempio una sorta di festival on line lo scorso settembre), non hanno mai desistito e unendo le forze col progetto parallelo, il Sonar Plus D (il festival della creatività, tecnology & business, avviene nei giorni del Sónar in altri padiglioni della stessa location e supporta la tecnologia e la performance dei live più grandi del festival) hanno continuato a portare avanti tutte le iniziative possibili in presenza. E quest’anno c’è una tappa a Istanbul, il prossimo 18 marzo.

Torneremo a parlarne con altri dettagli, ma intanto approfittate per accaparrarvi il biglietto, sarà un festival epico, un grande ritorno alla musica!

Tutte le info qui: sonar.es, sonarplusd.com