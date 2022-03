Camila Cabello ritrova Ed Sheeran nel nuovo singolo ‘Bam Bam’

Camila Cabello ha pubblicato il nuovo singolo "Bam Bam" in collaborazione con Ed Sheeran. Il brano anticipa l'uscita dell'album "Familia" in arrivo l'8 aprile.

Camila Cabello è tornata con Bam Bam. E non è da sola. La superstar mondiale ha pubblicato il nuovo singolo con un ospite d’eccezione. Uno che di record e di grandi numeri macinati in streaming se ne intende: Ed Sheeran. Il brano anticipa l’uscita di Familia, il terzo album della popstar in uscita l’8 aprile.

Il videoclip di Bam Bam

Bam Bam di Camila Cabello e Ed Sheeran è anche un videoclip che vede alla regia Mia Barnes in collaborazione con Dave Meyers, che per Camila ha già diretto i video di Havana, Senorita, My Oh My e Liar. Il nuovo singolo arriva dopo il successo di Don’t Go Yet, che vanta mezzo miliardo di stream e in Italia ha raggiunto la certificazione di platino.

Camila Cabello torna a collaborare con Ed Sheeran

Il brano vede la firma di Camila Cabello, di Ed Sheeran e Ricy Reed. Alla produzione ci sono invece Ricky Reed, Edgar Barerra e Cheche Alara. Bam Bam riunisce Camila con Ed Sheeran. I due, infatti, avevano già collaborato per la hit South of the Border (feat. Cardi B), uscita nel 2019.

A settembre 2021 Camila Cabello ha debuttato come attrice nel film Cinderella, diretto da Kay Cannon e prodotto da James Corden e Leo Pearlman. Al di fuori della musica, Camila è portavoce di L’Oreal e ha lanciato il Healing Justice Project, che fornisce finanziamenti per risorse di salute mentale e benessere.

L’incidente al The One Show

Nelle scorse ore la popstar è stata ospite del The One Show, sulla BBC, e la sua apparizione è diventata virale. In collegamento video Camila stava mostrando ai conduttori alcuni movimenti della coreografia di Bam Bam, quando la camicetta si è aperta più del dovuto. Un “wardrobe malfunction” come si suole dire in questi casi, che ha provocato la risata incredula del conduttore Alan Carr. In men che non si dica l’hashtag legato alla trasmissione è balzato in testa ai trending topic di Twitter.

Foto: Rahul Bhatt via Ufficio Stampa Parole e Dintorni