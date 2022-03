Apple Music celebra la Giornata Internazionale della Donna

Tutte le iniziative e i contenuti di Apple Music per la Giornata Internazionale della Donna: da Hu a Noemi e Beba.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Apple Music celebra la musica al femminile. E lo fa accendendo i riflettori su come le donne nella musica stiano trovando forza nella comunità. Ponendo, nello stesso tempo, le basi per un futuro più equo.

Hu x International Women’s Day

L’esclusiva playlist curata da Hu, tra le giovani protagoniste del 72esimo Festival di Sanremo. Un viaggio tutto al femminile che parte da Abbi cura di te, il brano presentato a Sanremo e disponibile in Audio Spaziale, e omaggia le più grandi icone della musica italiana ed internazionale. Da Mia Martini (Cumm’è) a Patty Pravo (Pensiero stupendo), da Madonna (Frozen) a Beyoncé (Run the world – Girls).

«Ho scelto questi brani perché, oltre ad essere una fonte di ispirazione inesauribile per me come essere umano e come Artista, sono stati scritti o prodotti o cantati da donne: oggi più che mai dobbiamo celebrarle».

La playlist esclusiva di Italia Music Lab

L’hub nato per supportare i giovani music creator italiani ha creato una playlist intitolata Noi, loro, le altre. 30 tracce Girl Power! dedicate ad altrettante artiste emergenti italiane. Da Leslie a Matilde Davoli, passando per Shari, cmqmartina e Littamè. Nomi su cui scommettere per colorare con le più belle nuance il futuro della musica.

Apple Music per la Festa della Donna: Noemi e Beba

Ci sono poi due grandi artiste della scena pop e urban italiana, Noemi e Beba, protagoniste – rispettivamente – delle cover di Pop Hits Italia e di RapIT.

Inoltre, con i riflettori puntati sulle Stelle nascenti del pop latino, La nuova guardia di Nashville, Pioniere del dancefloor, Hitmaker dalla mente social, Voci guida del jazz, Apple Music presenterà esclusive prospettive di artiste emergenti e influenti che si stanno adoperando per cambiare il modo in cui il loro genere viene percepito. Il lancio della Giornata Internazionale della Donna includerà interviste esclusive di Apple Music. Tra le intervistate Maria Becerra, Dee Dee Bridgewater, Tiera Kennedy, Tate McRae, DJ Minx, Chloe Moriondo, Cecile McLorin Salvant, Caitlyn Smith, Brittney Spencer, TINI, Alison Wonderland e altre, che parleranno delle lezioni che hanno imparato, dei consigli che vorrebbero trasmettere e di come hanno promosso la sorellanza nell’industria musicale.

La campagna per la Giornata Internazionale della Donna prevede ulteriori momenti nel corso del mese. Ci saranno album, speciali radiofonici e video musicali su Apple Music radio e Apple Music TV, affidati alle più ispirate comunità presenti sulla piattaforma. L’8 marzo sintonizzati, per 24 ore di programmazione esclusiva, su Apple Music 1, Hits e Country, con episodi speciali in compagnia di Dolly Parton, Maren Morris, Michaela Jae Rodriguez e altri.