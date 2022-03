Tommaso Paradiso: «Sentirci insieme è stato tutto»

Ospite di Mara Venier a Domenica In, Tommaso Paradiso ha parlato del nuovo album Space Cowboy e ha ricordato il periodo del lockdown, quando un live improvvisato bastava a portare un po’ di apparente serenità. «Durante il lockdown – dice Paradiso – ho sentito cantare le mie canzoni. Così ho deciso di fare un piccolo concerto sul mio terrazzo, vivendo in un punto molto alto di Bologna. In quel momento sentirci insieme è stato tutto. Lo ricordo con estrema emozione».

Space Cowboy è uscito il 4 marzo e il cantautore l’ha descritto come un progetto che fa il punto su «cosa mi piace».

LEGGI ANCHE: ‘Notre Dame de Paris’ riparte da Milano invocando la pace: le parole di Cocciante

Prodotto da Federico Nardelli (con l’eccezione di Tutte le Notti, prodotta da Dorado Inc.), Space Cowboy è un dialogo intimo con l’ascoltatore. In cui, neanche a dirlo, c’è molta America.

«L’America per me è un orizzonte, come lo è stata per tanti italiani. – spiega Tommaso Paradiso in conferenza – È il faro dello show business. Anche Vasco Rossi cita James Dean nelle sue canzoni. È però un disco pieno d’Italia. C’è la costiera amalfitana, dove è stato registrato il disco. Abbiamo suonato alle 4 del mattino con gli amplificatori a palla, perché davanti avevamo solo il mare, che è un forte elemento di ispirazione per questo disco. Sono fiero di essere nato nella drammaturgia e nell’armonia italiana. In fondo noi italiani guardiamo un po’ da sognatori all’America».