Fabio De Vincente: in anteprima il video di ‘Amare Per Sempre’

In anteprima su Revenews il video di 'Amare Per Sempre' di Fabio De Vincente, disponibile da venerdì 4 marzo.

Dal 4 marzo 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming Amare Per Sempre, il nuovo singolo di Fabio De Vincente. Amare per sempre è un brano in cui Fabio De Vincente vuole sdoganare preconcetti obsoleti, ma non ancora superati. Come quelli dell’amore senza distinzione, dove non contano l’orientamento sessuale, il colore della pelle, la provenienza ed ogni tipo di minoranza.

«Penso che chiunque abbia bisogno di amare ed essere amato e inconsciamente vorremmo che fosse per sempre. – dichiara l’artista – Ognuno però deve avere la libertà di scegliere chi amare senza essere né giudicato né discriminato».

Nel videoclip di Amare per sempre, Fabio De Vincente ha voluto, attraverso un originale animazione di Adriano Donato La Vitola, creare una provocazione. Come, ad esempio, raffigurare il peccato originale della mela mangiata da Adamo bianco ed Eva nera proprio per rimarcare che l’amore è libertà. In anteprima su Revenews il video di Amare Per Sempre.