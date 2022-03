Fabri Fibra, l’album Caos fuori il 18 marzo

'Caos', il nuovo album di Fabri Fibra, esce il 18 marzo. Annunciate anche le date del 'Caos Live, Festival 2022'.

Era nell’aria (anche per i recenti movimenti social) e ora arriva la conferma: il prossimo 18 marzo in tutti gli store digitali e nei negozi tradizionali (in formato cd e LP) uscirà Caos, il nuovo e attesissimo album di Fabri Fibra. Caos, il decimo disco in studio di Fibra, arriva a 20 anni dalla pubblicazione del suo primo album Turbe Giovanili. E a 5 anni dall’ultimo disco Fenomeno. Da oggi è disponibile per il preorder.

LEGGI ANCHE: Mr Rain annuncia a sorpresa il nuovo album “Fragile”

Il nuovo album del rapper italiano è il primo per Epic Records/Sony Music. E, insieme all’album, Fabri Fibra annuncia anche il ritorno sul palco. Il Caos Live, Festival 2022, prodotto e organizzato da Friends and Partners, porterà Fibra sui palchi dei principali festival estivi italiani.

Queste le date:

09 luglio AREZZO MENGO MUSIC FEST

10 luglio LEGNANO (MI) RUGBY SOUND FESTIVAL

16 luglio PORDENONE PORDENONE LIVE 2022

17 luglio BOLOGNA SEQUOIE MUSIC PARK

23 luglio ROMANO D’EZZELINO (VI) AMA FESTIVAL

27 luglio CASTIGLIONCELLO (LI) CASTIGLIONCELLO FESTIVAL

29 luglio MOLFETTA (BA) LUCE MUSIC FESTIVAL

30 luglio LECCE OVERSOUND MUSIC FESTIVAL

01 agosto ROCCELLA IONICA (RC) ROCCELLA IONICA SUMMER FESTIVAL

03 agosto CATANIA SOTTO IL VULCANO FESTIVAL

I biglietti per le date del tour sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali a partire dalle ore 14:00 di mercoledì 2 marzo. Per info: www.friendsandpartners.it.