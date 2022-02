Paky, il primo album ‘Salvatore’ fuori l’11 marzo

Si intitola Salvatore l’album di debutto di Paky, disponibile da venerdì 11 marzo su tutte le principali piattaforme digitali e in versione cd fisico per Island Records/Universal Music Italia.

Paky annuncia quindi il suo primo album ufficiale, uno dei progetti più attesi dalla scena negli ultimi anni. Il progetto arriva dopo lo straordinario successo del singolo Blauer, che ha totalizzato oltre 6.3 milioni di stream e oltre 2.5 milioni di view. Senza contare i numeri di Mama I’m a Criminal, il cui video ha debuttato al #1 in tendenze su YouTube e al #3 della Top 50 di Spotify Italia con oltre 1 milione di stream in soli tre giorni.

Una crescita inarrestabile, quella dell’artista di Rozzano, costellata da singoli diventati veri e proprio manifesti nell’immaginario collettivo. Ma anche collaborazioni con i più grandi del panorama urban nazionale – tra questi Marracash, Guè, Sfera Ebbasta – e brani che hanno colpito pubblico e critica per la scrittura e per l’estetica assolutamente inedite.

Chi è Paky

Paky è Vincenzo Mattera, rapper classe ’99 originario di Secondigliano (Napoli) e cresciuto a Rozzano. Nel febbraio 2019 pubblica il singolo Tutti i miei fra esordendo col nome Pakartas (dal lituano morto impiccato). A settembre esce la hit Rozzi prodotta da Kermit che diventerà in breve tempo un inno urlato in tutta Italia e dedicato alla località nell’hinterland milanese.

Seguono le release di singoli di successo come Boss, Non Scherzare e la collaborazione con Shiva nei brani Tuta Black e In Piazza. A marzo 2020 esce Sport + muscoli (RMX), rivisitazione del brano di Marracash e Luchè contenuto in Persona e a giugno prende parte a due tra i progetti discografici più attesi dell’anno: Vita Vera Mixtape: Aspettando La Divina Commedia di Tedua e in Mr. Fini di Guè nel brano culto Ti Levo le collane.

A febbraio 2021 esce Tik Tok RMX, riedizione del brano contenuto in Famoso di Sfera Ebbasta con Guè Pequeno e Marracash. Collabora a maggio alla title track di Djungle, producer album di TY1. A gennaio 2022 pubblica per Island Records / Universal Music Italia il singolo BLAUER.