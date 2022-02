‘Guido dalle Sette’, al via su Spotify il primo radiocast con Guido Bagatta

Martedì 1° marzo alle 19.00 prende il via Guido dalle Sette, il primo Radiocast italiano nato da un’idea di Guido Bagatta e Golden Flamingo. Dal lunedì al venerdì su Spotify 90 minuti quotidiani in cui Guido è pronto ad accompagnare gli italiani in viaggio, e non solo, con un programma che unisce il talk alla musica con leggerezza e divertimento. Insieme a Guido Bagatta ci sarà la sorprendente Romina Minadeo.

Guido dalle Sette è un programma radiofonico in formato podcast, un Radiocast appunto. Un progetto pioneristico per il mercato mediatico italiano. A differenza dei più comuni podcast, infatti, consentirà all’ascoltatore di seguire la messa in onda del programma anche in modalità live durante l’appetibile fascia del drive time. Grazie alla piattaforma Anchor by Spotify, nata proprio per la realizzazione di questo tipo di contenuti, Guido dalle Sette sarà arricchito da ottima musica scelta nell’incredibile banca dati della piattaforma Spotify.

«Dopo tanti anni di radio, oltre che di televisione, ho deciso di mettermi nuovamente in gioco. – afferma Guido Bagatta – Nasce così l’idea di Guido dalle Sette, un programma radiofonico in formato podcast o, per meglio dire, Radiocast, libero da qualsiasi vincolo. Un aspetto interessante che, tra i vari motivi, mi ha spinto a vivere questa nuova avventura professionale. Ci siamo quasi… appuntamento dal primo marzo ogni giorno alle ore 19.00: sta iniziando una nuova avventura!».

Guido dalle Sette, temi quotidiani e musica

Al centro degli appuntamenti di Guido dalle Sette, temi legati alla vita quotidiana, pensati proprio per accompagnare il ritorno a casa degli ascoltatori. A impreziosire il format non mancherà poi la musica, selezionata proprio su Spotify da Guido Bagatta. La selezione alternerà grandi hit a brani meno conosciuti, ma pur sempre legati allo spirito del programma. La sigla del programma è stata realizzata da Massimo Sciannamea dello studio Yellow Rabbit.

La produzione di Guido dalle Sette è curata da Golden Flamingo, agenzia di comunicazione di Milano, impegnata – tra l’altro – nella produzione di contenuti multimediali per i più importanti editori italiani.