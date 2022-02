Bresh, dopo il singolo ‘Andrea’ annunciato il nuovo album ‘Oro Blu’

Ha appena pubblicato il singolo ‘Andrea’, ora Bresh annuncia per il 4 marzo il secondo progetto discografico.

A pochi giorni dalla release del singolo Andrea, il rapper genovese Bresh annuncia la pubblicazione del suo secondo album. Disponibile in presave e preorder, ‘Oro Blu’ esce venerdì 4 marzo e contiene anche il nuovo brano che suona già in radio e sulle piattaforme digitali. Per Andrea Brasi (vero nome del giovane artista), il ritorno arriva a un anno dalla traccia Angelina Jolie, certificata Disco di Platino e ancora presente nella Top50 dei brani più ascoltati su Spotify.

Successo seguito dall’uscita di Caffè, brano autobiografico in cui Bresh racconta il suo rapporto con la musica, a volte unica àncora con la realtà. Andrea, prodotto da SHUNE, è invece introdotto dal rapper con queste parole: “è il manifesto della mia musica e di quello che la vita mi ha insegnato fino ad oggi. È un brano al quale tengo molto, perché parla del mio percorso, della ricerca del successo effimero che si è trasformato in scoperta di me stesso”.

“A volte ho avuto i paraocchi – continua Bresh – ma questi mi hanno permesso di non lasciarmi influenzare da chi non credeva in me e di mantenere la mia personalità, restando coerente con me stesso”.

Il brano si apre con una strumentale che, dopo una partenza quasi in sordina, cresce in potenza con il flow di parole dell’artista. E raggiunge una ritmicità battente nel ritornello capace di catturare totalmente l’attenzione dell’ascoltatore.

Foto da Ufficio Stampa Wordsforyou