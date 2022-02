Radio Jova Beach, quattro nuove session firmate da Jovanotti

Novità in arrivo su Radio Jova Beach: dal 18 febbraio quattro sessions inedite di Jovanotti disponibili sulla app dedicata.

“Stiamo arrivando con un nuovo show, un nuovo fantasmagorico, fotonico show di Radio Jova Beach, la radio più sgangherata”. Così Lorenzo Jovanotti annuncia i nuovi contenuti del suo canale musicale, disponibili da venerdì 18 febbraio. In ogni “session”, della durata di circa 45 minuti, la voce di Jova accompagna gli ascoltatori fra idee, racconti, musica dal vivo, hit del presente e del passato.

Radio Jova Beach – canale di musica prodotto curato e realizzato da Lorenzo Jovanotti – è fruibile attraverso la Jova Beach App, scaricabile gratuitamente (sia per iOs sia per i dispositivi Android). Uno spazio che introduce agli appuntamenti live dell’estate con iniziative, dettagli e mappe per orientarsi nel mondo dei prossimi Jova Party.

“Praticamente noi siamo una palafitta sulla spiaggia – continua l’artista presentando le quattro nuove sessions – una chiatta al largo delle Isole Samoa. Se urlate forte ci trovate”.

dalla prossima settimana su #radiojovabeach le nuove sessions live! la radio è nell’app di #jovabeachparty (gratis per IOS e Android) ☀️ pic.twitter.com/WWynucxQwe — Lorenzo Jovanotti (@lorenzojova) February 10, 2022

Così, dopo il successo del 2019, Lorenzo torna a farsi ascoltare con una serie di sessioni che raccontano curiosità e aneddoti di musica e vita. E in occasione del lancio dei nuovi contenuti, tornano anche disponibili le puntate della precedente edizione. La sezione “Figate inclusive” comprende, invece, tutte le novità della Jova Beach App come la colonna sonora di Non voglio cambiare pianeta, o lo Sbam Sound System con Ackeejuice Rockers.

La Radio Jova Beach è sviluppata da Trident Music in collaborazione con Radio Italia, radio ufficiale del Jova Beach Party 2022. Ecco il calendario:

2 – 3 luglio 2022 Lignano Sabbiadoro (UD), Spiaggia Bell’Italia

(UD), Spiaggia Bell’Italia 8 – 9 luglio 2022 Marina di Ravenna (RA), Lungomare

(RA), Lungomare 13 luglio 2022 Aosta (Gressan), Area Verde

(Gressan), Area Verde 17 luglio 2022 Albenga (Villanova, SV), Ippodromo dei Fiori

(Villanova, SV), Ippodromo dei Fiori 23 – 24 luglio 2022 Marina di Cerveteri (RM), Lungomare dei Navigatori Etruschi

(RM), Lungomare dei Navigatori Etruschi 30 – 31 luglio 2022 Barletta , Lungomare P. Mennea

, Lungomare P. Mennea 5 – 6 agosto 2022 Fermo , Lungomare Fermano

, Lungomare Fermano 12 – 13 agosto 2022 Roccella Jonica (RC), Area Natura Village

(RC), Area Natura Village 19 – 20 agosto 2022 Vasto (CH), Lungomare Duca degli Abruzzi

(CH), Lungomare Duca degli Abruzzi 26 – 27 agosto 2022 Castel Volturno (CE), Spiaggia Lido Fiore Flava Beach

(CE), Spiaggia Lido Fiore Flava Beach 2 – 3 settembre 2022 Viareggio (LU), Spiaggia del Muraglione

(LU), Spiaggia del Muraglione 10 settembre 2022 Bresso-Milano Aeroporto

Foto da Ufficio Stampa GOIGEST