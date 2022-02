‘Marry Me’, la colonna sonora: «Non lo stile di JLo e Maluma, ma di Kat e Bastian»

La colonna sonora di 'Marry Me' vede Jennifer Lopez e Maluma collaborare su grande schermo, ma anche in studio alle musiche.

Se la commedia Marry Me ha il merito di aver portato insieme – su grande schermo – Jennifer Lopez e Maluma, l’omonima colonna sonora ci regala quantomeno anche dei bellissimi duetti. Marry Me (Originale Motion Picture Soundtrack) (Sony Latin Music/Arista Records/Sony Music) è disponibile in digitale e in versione CD ed è frutto di un lavoro molto lungo, come sottolineano le due star internazionali.

«Questo film è stato un sogno per me, perché per la prima volta ho registrato un album durante un film. – dice in proposito Jennifer Lopez – Quindi sono emozionata. Quando ho ascoltato Marry Me, il primo singolo del film, ho pensato Oh Mio Dio, ci siamo».

In realtà (non per correggere Jennifer, ci mancherebbe), un primo assaggio della colonna sonora lo avevamo già avuto nel settembre del 2020, con l’uscita di Pa’ Ti + Lonely. Due singoli accorpati in uno (Pa’ Ti è una canzone reggaeton midtempo, mentre Lonely appare più slow) che, in teoria, avrebbero fatto parte entrambi della soundtrack, mentre Lonely pare sia stata cassata alla fine. Il 18 novembre 2021 è invece uscita On My Way – cantata solo da JLo – in accompagnamento al trailer.

Maluma e JLo: non solo ballad

«A metà dell’opera – continua poi Jennifer Lopez – ho detto Credo proprio che ci serva un’altra ballata. Da qui è nata l’intera idea su come noi avremmo praticamente vissuto attraverso il film. E, a dire il vero, ha aiutato a definire cosa succede tra i due personaggi della commedia. Le canzoni non hanno lo stile classico di JLo e Maluma, ma sicuramente hanno quello di Kat e Bastian. Perfetto per il film».

La suddetta ballata Marry Me (Kat & Bastian Duet), interpretata dagli stessi Jennifer Lopez e Maluma, entrerà in rotazione radiofonica da venerdì 18 febbraio.

«Far parte della produzione musicale del film è stata un’avventura pazzesca. – dice Maluma – Siamo andati a casa mia in Colombia e abbiamo iniziato a scrivere le canzoni d’amore».

Non solo ballad, però. La colonna sonora include infatti brani pop, latin pop, reggaeton e uptempo di entrambi gli artisti. Nella tracklist spicca ad esempio la versione remix di On My Way (Marry Me) in collaborazione con il trio di Los Angeles TELYKast. C’è poi anche anche la potente e sensuale ballad latina di Maluma Segundo, scritta dall’artista e da Edgar Barrera, che compare in un momento cruciale del film.

«Ci sono nove canzoni originali, che sono state scritte su misura per il film. – commenta la regista Kat Coiro – Guardare Jennifer mentre si esibisce è magnetico. La sua voce è bellissima e cruda. Ho pensato Mio Dio, se riuscissi a mostrare al pubblico questo suo lato sarebbe emozionante per lo spettatore».

Marry Me (Originale Motion Picture Soundtrack): la tracklist

1. Coolidge Crew – Here Comes The Bride

2. Jennifer Lopez & Maluma – Marry Me (Kat & Bastian Duet)

3. Jennifer Lopez & Maluma – Pá Ti (For You)

4. Jennifer Lopez – Church

5. Maluma – 1 En 1 Million

6. Jennifer Lopez – Love of My Life

7. Jennifer Lopez – After Love (Part 1)

8. Jennifer Lopez & Maluma – Marry Me (Ballad)

9. Maluma – Segundo

10. Jennifer Lopez – On My Way (Marry Me)

11. Jennifer Lopez – Nobody’s Watching (Marry Me)

12. Jennifer Lopez – Love Of My Life [Arkadi Remix]

13. Jennifer Lopez & TELYKast – On My May (Marry Me) [TELYKast Remix]