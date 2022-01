Stefano Saletti & Banda Ikona: il 9 febbraio all’Auditorium Parco della Musica

Nell’ambito della rassegna Herrare Humanum Est, giunta all’undicesima edizione, la band world di caratura internazionale presenta per la prima volta a Roma l’ultimo bellissimo lavoro discografico Mediterraneo Ostinato.

Il 9 febbraio 2022 alle ore 21 all’Auditorium Parco della Musica (Teatro Studio Gianni Borgna) Stefano Saletti & Banda Ikona presentano per la prima volta a Roma l’ultimo lavoro discografico Mediterraneo Ostinato. L’album è stato finalista alle Targhe Tenco 2021 nella sezione dialetto e lingue minoritarie dopo aver conquistato il 2° posto della World Music Charts Europe, la classifica internazionale stilata dai giornalisti del circuito EBU. E’ anche entrato nella classifica della Transglobal Music Chart e si è piazzato undicesimo tra i 20 migliori dischi di world music al mondo usciti nel 2021. Il lavoro discografico di Saletti & Banda Ikona è diventato così una sorta di manifesto di un nuovo possibile Mediterranean Power nel nome di un passato fatto di arte, cultura, porti aperti, incontri, scambi che come una grande rete si sono intrecciati creando nuovi percorsi, storie condivise e una comune anima mediterranea. Cantato in Sabir, l’antica lingua del Mediterraneo che Saletti ha riportato in vita dall’oblio della storia per farla rivivere, il disco comprende sue composizioni originali che attingono anche al grande patrimonio della letteratura mediterranea da Calvino a Pasolini a Alda Merini da Matvejevic a Machado e Kavafis da Cecco Angiolieri a Rilke al poeta curdo Abdulla Goran. Come sottolinea lo stesso Stefano Saletti: “Cantiamo e suoniamo un Mediterraneo ostinato, combattente, resistente che non si arrende. Ostinato come siamo noi popoli mediterranei, forti, antichi, testardi. Ostinato come la ripetizione in musica che diventa stordimento, trance e rituale a cui abbandonarsi. Perché nel Mediterraneo tutto si tiene: le piazze assolate a mezzogiorno e il buio che accompagna le rotte dei migranti, la gioia e la disperazione, il bene e il male.” Con Stefano Saletti (multistrumentista che suona bouzouki, oud, saz, chitarre e canto), i musicisti che da anni fanno parte della grande famiglia della Banda Ikona: Barbara Eramo (voce), Mario Rivera (basso acustico), Gabriele Coen (clarinetto, sax), Giovanni Lo Cascio (drum set, percussioni), Carlo Cossu (violino), Arnaldo Vacca (percussioni) e tanti artisti che condividono il progetto: le voci di Yasemin Sannino, Gabriella Aiello, Nando Citarella, Pejman Tadayon (ney daf, voce), Riccardo Tesi e Alessandro D’Alessandro (organetto), Renato Vecchio (duduk e ciaramella), Giovanna Famulari (violoncello). Il concerto fa parte del programma dell’undicesima edizione di Errare Humanum Est, festival di folk e world music organizzato da Finisterre, ideato per raccontare di viaggi musicali lungo le rotte più curiose. Creata da Stefano Saletti (già fondatore e anima dei Novalia) la Banda Ikona riunisce alcuni dei più prestigiosi musicisti della world music italiana come Barbara Eramo, Gabriele Coen, Mario Rivera, Giovanni Lo Cascio, avvalendosi, dal vivo e in studio, anche della collaborazione di tanti altri artisti. Nelle sue composizioni originali, il gruppo utilizza il Sabir, la lingua franca che marinai, pirati, pescatori, commercianti, armatori, parlavano nei porti del Mediterraneo: da Genova a Tangeri, da Salonicco a Istanbul, da Marsiglia ad Algeri, da Valencia a Palermo. Saletti e la Banda Ikona hanno ripreso questa sorta di esperanto marinaro, formatosi poco a poco con termini presi dallo spagnolo, dall’italiano, dal francese, dall’arabo, e l’hanno fatto rivivere scrivendo intensi brani che attraversano i suoni e le culture del Mediterraneo, e si uniscono alle atmosfere della tradizione popolare del sud e a melodie balcaniche, greche, sefardite. Il risultato è un viaggio affascinante tra i suoni e le culture del Mediterraneo alla ricerca di un linguaggio musicale e lirico che unisca tanti popoli diversi che si affacciano sullo stesso mare. Scrive Predrag Matvejevic, intellettuale e scrittore croato:“Non esiste una sola cultura mediterranea: ce ne sono molte in seno a un solo Mediterraneo”. Nella musica il gruppo utilizza strumenti come il bouzouki greco, l’oud arabo, la darbouka, insieme a quelli della tradizione occidentale. Il risultato è un affascinante folk world-mediterraneo, meticciato, una miscela ricca di ritmi e melodie, suggestioni e colori. A marzo 2021 è uscito il nuovo CD Mediterraneo Ostinato (Finisterre) con brani originali cantati in Sabir, che attingono al grande patrimonio della letteratura mediterranea da Abdulla Goran a Calvino, da Pasolini a Alda Merini, da Matvejevic a Machado e Kavafis, da Cecco Angiolieri a Rilke. Il precedente CD Soundcity: suoni dalle città di frontiera (2016) ha avuto grandi riconoscimenti in Italia e all’estero: è stato tre mesi ai primi posti della WMCE la World Music Charts Europe, nella Top ten della Transglobal Music Charts, disco del mese per la prestigiosa rivista inglese FRoots e per Blogfolk; nella cinquina finale del Premio Tenco nella sezione dialetto e lingue minoritarie. Saletti ha viaggiato con la sua musica da Lampedusa a Istanbul, da Tangeri a Lisbona a Jaffa, Sarajevo e Ventotene e in questi luoghi ha registrato suoni, rumori, radio, voci, spazi sonori. Partendo da tutto questo materiale ha composto un affresco sonoro che racconta il difficile dialogo tra la sponda nord e sud, i drammi dei migranti, la ricchezza, le speranze, il dolore che attraversano le “strade” del Mediterraneo, cantato, come sempre, in Sabir, la lingua del mare e del possibile dialogo. Nel precedente lavoro intitolato Folkpolitik (sempre pubblicato da Finisterre nel 2012), accanto a composizioni originali, erano stati riarrangiati brani di autori del Mediterraneo che avevano raccontato in musica la lotta contro il potere, subendo persecuzioni, arresti, violenze. Anche Folkpolitik è stato per tre mesi ai vertici della classifica WMCE la World Music Charts Europe.

Marea cu sarea, un modo di dire rumeno che significa “promettere il mare con il sale“, cioè promettere e non mantenere, è il titolo del Cd del gruppo uscito a gennaio 2008 per Finisterre. La formazione nel 2005 ha pubblicato il suo primo Cd Stari Most, nome del Ponte Vecchio di Mostar in Bosnia fatto crollare nel ’93, che da sempre rappresentava il simbolo dell’incontro e del passaggio dall’Occidente all’Oriente. Il ponte venne abbattuto da chi voleva che prevalesse la logica dello scontro interetnico e interreligioso su quella del dialogo e della convivenza pacifica. Sia nella musica che nei testi, il lavoro si snoda come una sorta di concept-album sul tema dell’incontro tra mondi diversi che devono tornare a dialogare insieme, a ogni livello.Tagama, tratto da Stari Most , è stato incluso a febbraio 2006 in Buddha Bar vol.VIII e a ottobre 2006 in Buddha Bar Ten Years che racchiude il meglio della produzione della famosa compilation dell’etichetta francese GeorgeV. Tagama è stato incluso anche sul Cd di Folk Roots (agosto/sett 2006), la prestigiosa rivista inglese di world music. Un ennesimo successo del Cd Stari Most, già inserito nella lista dei dischi più belli usciti nel 2005 stilata dalla World Music Charts Europe e al quarto posto nella classifica di Folk Roots. Saletti e gli altri componenti della Banda Ikona, oltre a esibirsi nei principali festival di musica popolare, world ed etnica in Italia e nel mondo, effettuano da anni anche workshop e seminari sulla lingua Sabir, sulle tecniche esecutive degli strumenti a corda e percussione, sulle tecniche vocali, sulle contaminazioni, influenze e specificità dei tanti stili musicali del Mediterraneo.

Festival “Errare Humanum Est” XI Ed.

Stefano Saletti & Banda Ikona “MEDITERRANEO OSTINATO”

Mercoledì 9 Febbraio 2022 – Ore 21

Parco della Musica – Viale Pietro De Coubertin, 30 – Roma – Infoline tel. 0680241281

Biglietti su Ticketone.it



Formazione:

Stefano Saletti: voce, oud, bouzouki, chitarra

Barbara Eramo: voce

Gabriele Coen: clarinetto, sax, flauto

Mario Rivera: basso acustico

Giovanni Lo Cascio: drum set, percussioni

Carlo Cossu: violino

Arnaldo Vacca: percussioni

con

Yasemin Sannino: voce

Gabriella Aiello: voce

Nando Citarella: voce, tammorra, marranzano

Pejman Tadayon: ney, daf, kemenche

Riccardo Tesi: organetto

Alessandro D’Alessandro: organetto

Renato Vecchio: duduk, ciaramella

Giovanna Famulari: violoncello

You tube:

Anima de moundo (official video): https://www.youtube.com/watch?v=x4Jm7Ur7XKU

Canterrante (official video): https://www.youtube.com/watch?v=RpyCU9bO65Q

Hija mia mi querida (official video) http://www.youtube.com/watch?v=zfXKtAp6K6Y

Gaza Beach (official video) https://www.youtube.com/watch?v=v4aS-0RiMVc

Lampedusa andata: https://www.youtube.com/watch?v=gGds-d4d2g0

Balar Tzigana: https://www.youtube.com/watch?v=HkZrvtmY2MU

Sarajevo mon amour: https://www.youtube.com/watch?v=cdEenJG2p2U