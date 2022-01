rovere, “crescere” anticipa il nuovo album “dalla terra a marte”

Arriva il 18 febbraio il nuovo disco dei rovere (rigorosamente in minuscolo). La band continua la ricerca del proprio posto all’interno dell’universo con “dalla terra a marte“. Un album che è un viaggio nello spazio e nel tempo, iniziato con diversi fortunati singoli e che prosegue il 21 gennaio con il nuovo brano “crescere“.

A proposito del nuovo lavoro i rovere raccontano:

“I grandi autori del passato e del presente paragonano i propri dischi a dei figli, ritenendoli come tali tutti uguali. Noi lo condividiamo a pieno. Un disco parte sempre da un’idea embrionale e col tempo prende forma, cresce e si trasforma. Il nostro secondo disco “dalla terra a marte” parte dall’esigenza di capire chi siamo e chi vogliamo essere. Per fare questo molto spesso è necessario partire, allontanarsi dalle cose che ci circondano e capirne la forma e le dimensioni. Noi, in un periodo in cui viaggiare era un desiderio impossibile, abbiamo deciso di partire con la musica e di arrivare fino a Marte. E, come tutti i viaggi fatti per capire chi si è, siamo tornati indietro più confusi di prima. Con la convinzione però che tutto questo processo ci abbia portato a crescere, come persone ed artisti. Per questo abbiamo deciso di far uscire come singolo la canzone che meno si presta a questo tipo di dinamiche discografiche. Sentiamo il bisogno, dopo 3 anni, di raccontare questa crescita e di condividere questa nuova avventura con chi ogni giorno ascolta la nostra musica”.