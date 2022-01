La Sad pubblica l’album di debutto “Sto nella Sad”

Il trio si fa ambasciatore del nuovo emo italiano e si prepara al tour al via in aprile

È dipsonibile dal 14 gennaio “Sto nella Sad”, album di debutto de La Sad, distribuito da La Sad Ent. Dopo oltre 14 milioni di views e una media di oltre mezzo milione a video, il disco è pronto a consacrare il trio formato da Theø, Plant e Fiks come ambasciatori del nuovo emo italiano.

Il mondo sonoro de La Sad

Dopo il successo di “Niente x sempre“, il singolo uscito ad inizio dicembre, La Sad annuncia il primo album. “Sto Nella Sad” attualizza le influenze musicali con un’attitudine contemporanea e disincantata nella lotta contro la quotidianità.

Sperimentazione ed energia uniscono i tre ragazzi, i quali si fanno portavoce delle problematiche della vita di tutti i giorni che accomunano un’intera generazione. La lotta interiore dell’anima, in eterno conflitto, la difficoltà nel trovare il proprio posto nel mondo, le delusioni d’amore sono alcune delle tematiche dominanti nell’album. Esse vengono rappresentate grazie al modo immediato di comunicare attraverso i loro testi. Trascinano l’ascoltatore in un universo parallelo di chitarre distorte e tanta sadness.

Il tour

A causa delle restrizioni vigenti per gli spettacoli dal vivo, il tour di Theø x Fiks x Plant, il cui inizio era previsto a gennaio 2022, è rimandato ad aprile. Al rinvio si aggiunge l’annuncio del venue upgrade all’Alcatraz di Milano, il cui show del 20 aprile sostituirà i quattro concerti sold out inizialmente previsti al Rocket.

I biglietti per i live de La Sad sono disponibili sul circuito ufficiale Ticketone, ad eccezione per il concerto di Bologna, per il quali possono essere acquistati su DICE e per il concerto di Roma, disponibili su Boxol. Le prevendite già acquistate rimangono valide per le nuove date.

20 aprile 2022 – Alcatraz VENUE UPGRADE – Milano (sostituisce le 4 date sold out previste al Rocket di Milano il 18-19-20-21 gennaio 2022, nuove disponibilità biglietti)

21 aprile 2022 – Teatro Centrale – Roma (sostituisce la data del 12 febbraio 2022)

28 aprile 2022 – Hiroshima Mon Amour – Torino (sostituisce la data del 28 gennaio 2022)

29 aprile 2022 – New Age Club – Roncade (TV) (sostituisce la data del 5 febbraio 2022)

30 aprile 2022 – Locomotiv Club – Bologna (sostituisce la data del 4 febbraio 2022)

Foto: Ufficio Stampa Astarte