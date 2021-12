In anteprima il video di ‘Canzone dell’ideale’ tratto da ‘Chieffo Charity Tribute’

Si intitola Canzone dell’ideale ed è interpretato da Kreg Viesselman il brano tratto da Chieffo Charity Tribute, album tributo in onore del cantautore Claudio Chieffo. Al progetto hanno partecipato oltre venti artisti. I proventi della vendita andranno in beneficenza ad Esharelife Charity Foundation, che sostiene i progetti di Avsi in Kenya. Oggi vi proponiamo il video in anteprima.

Chieffo Charity Tribute contiene dunque oltre venti cover dei brani di Claudio Chieffo, realizzate da artisti di spicco della scena musicale italiana e internazionale. Il progetto discografico nasce da Punto Fermo – Chieffo Charity Tribute ed è prodotto dal Comitato amici di Claudio Chieffo, in collaborazione con Esharelife Charity Foundation e con il Patrocinio del Club Santa Chiara.

Alla realizzazione hanno partecipato Gianni Aversano, Massimo Bubola, Luca Carboni, Paolo Cevoli, Giorgio Conte, Gioele Dix. E anzora Daniele di Bonaventura, Roberta Finocchiaro, Paolo Fresu, Giua, Markéta Irglová, Mirna Kassis, Svavar Knútur, Giacomo Lariccia, Giovanni Lindo Ferretti, Chico Lobo, Lombroso. Chiudono la lista Giovanna Marini, Dario Muci, Alessandro Nidi, Enza Pagliara, Omar Pedrini, Santoianni, Ambrogio Sparagna, Tatá Sympa, Davide Van De Sfroos, Kreg Viesselman.

«Un anno prima che mio padre venisse a mancare un amico scrisse che ci sarebbe voluto del tempo per poter valutare nella sua vastità e nella sua profondità l’influsso che le sue canzoni hanno avuto su milioni di persone in tutto il mondo – racconta Benedetto Chieffo, figlio del cantautore romagnolo – Il Chieffo Charity Tribute spezza ogni pregiudizio: grandi artisti, anarchici, buddisti, cristiani e non credenti, riscoprono la grandezza delle sue canzoni, le fanno loro e le regalano al mondo».

Il disco è acquistabile su sul sito.