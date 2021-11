‘MinaCelentano – The Complete Recordings’: la presentazione con Claudia Mori e Massimiliano Pani

Dal 26 novembre è disponibile la raccolta con tutte le registrazioni di Mina e Adriano Celentano con l’aggiunta dell’inedito ‘Niente è andato perso’.

Curiosità, attenzione e capacità di essere sempre contemporanei. Questo accomuna Mina e Adriano Celentano che per il resto sono molto diversi fra loro, a detta di Massimiliano Pani e Claudia Mori. La moglie del molleggiato e il figlio della Mazzini sono intervenuti, durante la Milano Music Week 2021 per presentare la nuova uscita discografica ‘MinaCelentano – The Complete Recordings’. Disponibile da venerdì 26 novembre, il cofanetto comprende tutte le registrazioni di studio di Mina e Celentano dal 1998 a oggi.

La tracklist comprende, infatti, le tracce contenute nell’album ‘Mina Celentano’ uscito nel maggio 1998 e in ‘Le Migliori’ del 2016. A queste, si aggiunge l’inedito dal titolo Niente è andato perso scritto da Fabio Ilacqua e accompagnato da un videoclip firmato da Mauro Balletti. “Mina e Adriano hanno entrambi definito un modo proprio di fare l’artista”, spiega Pani.

“La loro forza è stata idea di fare un disco tutto di inediti, nuovo, che non fosse autocelebrativo. Lo avevano pensato per le radio e che arrivasse anche ai ragazzi”, continua il compositore e produttore. “E quel disco è arrivato a tutti. In quell’estate del ’98 sentivo Acqua e sale suonare anche sotto gli ombrelloni dei quindicenni”.

Foto da Ufficio Stampa D. Mignardi

A proposito del nuovo brano, Pani spiega: “Anche nel 2016, per ‘Le Migliori’, Mina e Celentano hanno voluto solo pezzi nuovi, una scelta rischiosa ma divertente. Sono arrivati ovviamente più pezzi di quelli messi nel disco. Questo di Ilacqua, il più bello tra quelli messi da parte, è stato recuperato in occasione di questa raccolta. Non c’è altro di inciso.”

Tra un aneddoto e l’altro, emerge la convinzione di una sintonia straordinaria e di un calore umano quasi istintivo fra i due artisti. Un abbraccio che nella musica si trasforma in duetti coinvolti e coinvolgenti. “Hanno sempre scelto tutto insieme coordinandosi tra loro. E anche questa volta hanno gestito il progetto sentendosi in prima persona, in una maniera che non faceva mai sentire soli”, conferma Mori.

“Si conoscono fin da ragazzi e tra loro c’è una grande simbiosi anche se molto diversi”, racconta Claudia Mori. “Quando lavorano hanno uno spirito di leggerezza unito a una serietà che li ha sempre contraddistinti e li ha portati a risultati eccezionali”.

E per il futuro? Sembra che qualcosa in pentola ci sia per entrambi e anche se Pani e Mori non si sbilanciano troppo, sia Mina sia Celentano sono alle prese con nuovi lavori. Mazzini sarebbe, infatti, al lavoro su nuova musica che potrebbe uscire nel corso del 2022 mentre per Adriano le voci riguardano progetti per la tv. “Qualcosa di vero può esserci”, conferma la moglie. “Da tempo lo vedo spesso al computer e quando gli chiedo di più non mi dice nulla. È possibile che stia combinando qualcosa ma bisogna sempre essere in due per realizzare un progetto, l’artista e l’editore”. Staremo a vedere.

Questa la tracklist di ‘MinaCelentano – The Complete Recordings’:

CD1

Niente è andato perso (inedito) Eva A un passo da te Brivido felino Ma che ci faccio qui Acqua e sale Amami amami È l’amore Io non nolevo Come un diamante nascosto nella neve

CD2

Specchi riflessi Che t’aggia di’ Non mi ami; Messaggio d’amore Sempre sempre sempre Se mi ami davvero Ti lascio amore Sono le tre Dolce fuoco dell’amore

