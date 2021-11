Madonna hot su Instagram. I fan: «Torna a fare buona musica»

La cantante posta una serie di scatti molto audaci, ma molti ammiratori non apprezzano e la invitano a concentrarsi su nuovi progetti musicali

Madonna è maestra nel far parlare di sé. Del resto non si rimane sulla cresta dell’onda per 40 anni se non si ha anche questo talento. Il nome della Regina del Pop nelle ultime ore è di nuovo sulla bocca di mezzo mondo non per nuova musica (per quella non si sa quanto dovremo ancora aspettare), bensì per delle foto a dir poco audaci.

Le foto hot di Madonna

La 63enne ha infatti mandato in tilt il popolo di Instagram con una serie di scatti che la mostrano in pose e abiti davvero provocanti. Calze a rete, lingerie di pelle e capezzoli che fanno capolino da vestiti che scivolano pericolosamente verso il basso.

Il servizio fotografico ci fa vedere Madonna accovacciata sul letto mentre guarda languidamente la telecamera, o intenta ad afferrare tra i denti la ringhiera del letto. E ancora in altri scatti la cantante giace poco vestita tra le lenzuola liberando le forme procaci. Che dire poi delle foto in cui ai piedi del letto mette in bella mostra il fondoschiena coperto (si fa per dire) solo da un perizoma e calze a rete? A vegliare sull’artista e sulla sua voglia di provocare c’è un angelo, proprio lì sopra il letto, e chissà che cosa penserà.

Le critiche dei fan

Se questi scatti hanno acceso il desiderio di qualcuno, hanno però anche sollevato diverse critiche da parte di qualcuno altro. Non possiamo negare che diversi estimatori di Madonna siano un po’ basiti nel vederla protagonista di foto simili. C’è chi dice di vergognarsi, contro ogni previsione, del proprio idolo, e chi la invita ad avere maggiore rispetto di se stessa e comportarsi come si addice a una signora di 63 anni. I commenti con i quali è più facile concordare sono quelli di chi si augura che la popstar dedichi meno tempo a queste discutibili forme d’arte e si concentri invece nel produrre musica memorabile, come non le riesce da qualche anno.