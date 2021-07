‘Mille’ porta Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti in vetta nelle radio

Il trio inedito sale in vetta all’airplay radiofonico con ‘Mille’ e festeggia un mese al vertice nella classifica singoli.

Dopo aver superato il traguardo delle quattro settimane consecutive in vetta alla Top of the Music dei singoli, Mille mette a segno un altro primo posto. La hit di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti scalza dal vetrice dell’airplay radiofonico nientemeno che i Coldplay e guadagna la medaglia d’oro. I dati Earone della settimana 28/2021 vedono infatti il singolo dell’inedito trio salire di due posizioni superando anche la corazzata di Martin Garrix con Bono e The Edge.

Ma Mille non è solo il brano più trasmesso dalle radio italiane degli ultimi sette giorni dato che anche lo streaming continua a premiare la collaborazione. Prodotta da d.whale e già certificata Disco di Platino, la traccia è stabile nella Top 3 della Top 50 Italia di Spotify e ha già superato 62 milioni di stream audio/video. Solo il videoclip ufficiale, inoltre, ha macinato 32 milioni di visualizzazioni e si conferma tra le tendenze musicali del momento.

“Con Achille Lauro l’idea di fare qualcosa insieme era nell’aria già da un po’, Orietta è un’icona della musica italiana”, commenta Fedez. “La compagnia ideale per portare un po’ di leggerezza. E poi c’è la speciale collaborazione con Francesco Vezzoli, un evento eccezionale avere la sua firma sulla realizzazione della cover del brano”.

Gli fa eco Achille Lauro: “Mi hanno proposto un nuovo twist. Non potevo dire di no. E Twist sia!”. E Orietta racconta: “Tutto è nato da un collegamento su Instagram con Fedez, nel penultimo giorno del Festival: Federico mi aveva lanciato la proposta di fare una canzone. In seguito, mi ha inviato un provino che ho ascoltato, rimandandogli poi la mia versione cantata”.

“L’ho registrata nel periodo in cui ero in trasmissione da Enrico Papi. Mi hanno detto che ci sarebbe stata una ‘bomba’ e, poco dopo, mi hanno svelato che ci sarebbe stato anche Achille Lauro. Una piacevolissima sorpresa!”, continua Berti. “Il pezzo è bellissimo e a me piace tanto! Trasmette quella voglia di estate e quella leggerezza di stagione di cui abbiamo davvero bisogno.

“Tre generi diversi che si sono uniti perfettamente: gli opposti si attraggono. La mia voce mette in risalto la loro così come la loro mette in risalto la mia”, conclude la cantante. “Non sarà più quella lirica sanremese ma un’inedita alchimia nata dalle nostre voci”.

