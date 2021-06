‘Dialoghi sinfonici’: la classica esce dal salotto ottocentesco e sceglie i mercati rionali

Da Mozart a Verdi passando per Bach e Rossini: dal 23 al 26 giugno nei mercati rionali Centocelle, Primavalle, Serpentara va in scena ‘Dialoghi sinfonici’.

La musica classica esce dai teatri e dalle location che tradizionalmente la vedono protagonista. Dal 23 al 26 giugno, infatti, i mercati rionali di Centocelle, Primavalle, Serpentara ospitano la manifestazione ‘Dialoghi sinfonici’. Nata in collaborazione con Europa InCanto Orchestra, l’iniziativa è diretta dal Maestro Germano Neri e fa parte della kermesse ‘La Città Ideale’.

L’obiettivo è portare il patrimonio lirico in luoghi inediti, come le periferie cittadine e in questo caso romane. “La logica della conoscenza del grande repertorio attraverso la trascrizione per piccoli gruppi era quella che si aveva nell’’800” spiega Neri. “Quando i mezzi di comunicazione erano ancora chiaramente limitati e non riferiti a radio, televisione… Era l’unico modo di diffondere il grande repertorio nella musica popolare, ed è esattamente quello che faremo all’interno di questi incontri nei mercati rionali che ci permetteranno di conoscere i grandi della storia della musica”.

“Abbiamo trasformato il salotto ottocentesco in un salotto popolare all’interno dei mercati rionali” aggiunge Fabio Morgan, ideatore de ‘La Città Ideale’. “Tra il vociare di tutti i giorni si innesterà un suono altrettanto popolare che ha reso eterne certe opere del repertorio classico”.

Saranno, quindi, i banchi solitamente destinati a pesce, frutta e verdura a fare da sfondo a inedite lezioni musicali su Mozart, Bizet, Rossini, Verdi, Bach e altri. ‘Dialoghi sinfonici’ mette, così, in dialogo pubblico e orchestra per un approccio sorprendente alla classica pieno di curiosità e aneddoti dalla scena sinfonica degli ultimi 250 anni.

‘La Città Ideale’ è patrocinato da Biblioteche di Roma, in collaborazione con Municipio III, Municipio V, Municipio XIII, Municipio XIV. Tutti i concerti sono gratuiti (con obbligo di prenotazione tramite evenbrite o tramite mail: info@lacittaideale.eu) e iniziano alle 21. Il calendario completo è sul sito ufficiale.

