Quarant’anni di ‘Siamo solo noi’: «Fu la svolta di Vasco Rossi»

Per celebrare i quarant’anni di ‘Siamo solo noi’ esce un’edizione speciale dell’album di Vasco Rossi e un videoclip animato inedito.

Sono quaranta le candeline che l’album ‘Siamo solo noi’ di Vasco Rossi spegne in questo 2021 e per l’anniversario ne esce una speciale versione da collezione. Pubblicato oggi da Sony Music / Legacy nella serie R>PLAY (usci il 9 aprile 1981 con Targa), ‘Siamo solo noi – R>PLAY Edition 40th’ è disponibile da venerdì 18 giugno accompagnata da un video animato inedito online dal 24 giugno.

A firmarne la regia è Arturo Bertusi insieme al team Chiaroscuro Creative che ha curato anche i precedenti videoclip Jenny è pazza e Anima fragile. “Per questo terzo lavoro della serie siamo partiti da due concetti di base”, racconta il regista. “Intanto, la prima persona plurale del titolo; è un inizio anomalo, senza un protagonista perché non ci possono essere né un io né un tu”.

“Quindi, abbiamo considerato che Siamo solo noi è un inno generazionale, anzi unigenerazionale”, continua il team. “La cosa magica di Vasco è la contemporaneità nel senso che le sue canzoni sono fuori dal tempo, attualissime e futuribili. In questo momento di pandemia, in cui siamo sfiniti dalle informazioni mediatiche, volevamo trattare anche del nostro presente. Così, abbiamo costruito la storia del video andando ai momenti fondamentali del mondo di questi quarant’anni per farli interagire con la carriera di Vasco”.

“È una pietra miliare”, afferma l’ingegnere del suono Maurizio Biancani. “Questo album, come dice lo stesso, rappresenta un cambiamento epocale: da qui fa rock nudo e crudo”.

Ne è nato, usando sempre le parole di Bertusi, un lavoro visuale che ha “lo sguardo oggettivo e imparziale di una ‘camera fissa’”. E “che ribalta l’impianto narrativo e visivo tradizionale dei cortometraggi e dei videoclip. Nel video di Siamo solo noi, sono presenti quasi tutti gli album di Vasco e molte canzoni, in forma di citazione più o meno esplicita, attraverso i manifesti affissi nella piazza, nei personaggi, nelle suggestioni e nelle copertine che in versione animata prendono vita”.

“In quella piazza ci siamo tutti Noi”, conclude Arturo Bertusi. “E tutti Noi ci torniamo, accompagnati simbolicamente da Vasco stesso, che, di nuovo come una volta, ci riaprirà il ‘negozio’ dove ritrovare le nostre emozioni”.

I disegni e le scenografie sono di Rosanna Mezzanotte su soggetto (con Roberto Lepore) e regia di Arturo Bertusi. Motion graphic e animazioni sono di Tommaso Arosio mentre le animazioni passo 1 sono curate da Matteo Manzini.

Foto da Ufficio Stampa D. Mignardi