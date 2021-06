Villa Celimontana: torna a Roma il Festival Jazz

Dal 10 giugno al 19 settembre 100 concerti di ottimo livello per una stagione estiva fra swing ed energia. Media partner Dimensione Suono Soft.

Torna il Festival di Villa Celimontana e l’estate si riempie di musica grazie all’energia e alla vitalità dello swing, quest’anno grande protagonista delle notti estive della capitale. Dal 10 giugno al 19 settembre avrà luogo la sesta edizione del Village Celimontana che poterà una sterzata di positività con oltre 100 concerti in un cartellone carico di artisti di grande livello.

Il Festival quest’anno celebra i 120 anni dalla nascita di Louis Armstrong, icona del Jazz ed emblema dell’emancipazione razziale. attraverso diverse iniziative, partendo innanzitutto dai grandi trombettisti italiani che ogni sera dedicheranno un brano a Louis Armstrong. Il 6 luglio, a 50 anni dalla sua morte, la coppia di trombettisti Lorenzo Soriano e Davide Richichi renderà omaggio a Louis Armstrong, mentre il 4 Agosto, in occasione dei 120 anni dalla sua nascita, il mitico duo Ella & Louis con Stefano Abitante e Clara Simonoviez celebrerà ancora una volta al grande trombettista e cantante.

Sarà questo, dunque, il tema principale del Village Celimontana che, con il racconto di un’epoca d’oro per la musica, lancia un messaggio di vitalità al pubblico romano. Non mancheranno, inoltre, le Street Parade dixieland attraverso la platea e una mostra di strumenti d’epoca della collezione di Attilio Berni dal museo del sax di Maccarese. Anche quest’anno il Village Celimontana aprirà i battenti con il Roman Classic Jazz Festival, rassegna nella rassegna curata da Lino Patruno, che dal 10 al 15 giugno racconterà in musica l’epoca che ha lasciato la traccia più evidente nella storia del jazz. Non mancheranno le serate Social, organizzate con la Kisito Band, la Casa di Peter Pan e alcuni grandi concerti tra cui quello di Gianluca Guidi, del grande Marcello Rosa, la Red Cats Big Band, il duo Red Pellini e Giorgio Cuscito, le serate di Bossanova con i suoi grandi interpreti Jim Porto ed Eddy Palermo.

Grande novità di questa edizione, i brunch del sabato e della domenica Storia e Musica e Soul Mood con le straordinarie partecipazioni di Ernesto Assante, Lino Patruno, Stefano Reali e tanti altri. Sempre la domenica torna Bevo solo Rock’n’roll serata dedicata agli anni ’50 con lezione di ballo gratuita ed i protagonisti del Rock’n’roll romano, i Four Vegas, Marco Liotti, i Red Wagons, Samuel Stella ed i suoi Muddybrothers. Il lunedì sul palcoscenico ci sarà GREG, ogni volta con uno spettacolo diverso, mentre il martedì spazio alla serata SWING SWING SWING con lezioni di Lindy hop, Charleston e tip tap. Tutti i venerdì sera, invece, prima del concerto principale, “Live Mood” porterà in scena attraverso la formula del “teatro in pillole” uno spettacolo costruito con diverse performance, di durata variabile (da un minimo di 10 ad un massimo di 30 minuti).Tra gli omaggi a grandi artisti ci saranno quelli a Pino Daniele, Lucio Dalla (quest’ultimo con la presentazione del libro a lui dedicato di Gino Castaldo e di Ernesto Assante), ad Ennio Morricone con Pino Jodice e Gianni Oddi, a Gigi Proietti a cura di Stefano Reali con la partecipazione di Maurizio Mattioli. Scenario ideale per questa kermesse una location elegante e suggestiva che sarà allestita in modo da esaltare la bellezza di Villa Celimontana che torna a proporre musica con il suo marchio di fabbrica, l’entusiasmo. In un tripudio di musica per ogni palato anche l’offerta culinaria è calibrata e perfettamente adatta con la Pinsa, la griglieria e i frittini al cartoccio.

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

www.villagecelimontana.it

Dal 10 giugno al 19 settembre

Inizio Main Concert ore 21:00

Ingresso gratuito

LA PROGRAMMAZIONE:

Giovedì 10 giugno

ROMAN CLASSIC JAZZ FESTIVAL a cura di Lino Patruno

21.00 – Cotton Club Orchestra diretta dal maestro Remo Izzi



Venerdì 11 giugno

ROMAN CLASSIC JAZZ FESTIVAL a cura di Lino Patruno

21.00 – Riccardo Mei Quintet concerto

Sabato 12 giugno

ROMAN CLASSIC JAZZ FESTIVAL a cura di Lino Patruno

12.00 – Soul Mood a cura di Ernesto Assante

16.00 – Acoustic Live con Musikè

21.00 – Lino Patruno Jazz Show

Domenica 13 giugno

ROMAN CLASSIC JAZZ FESTIVAL a cura di Lino Patruno

12.00 – 120° di Louis Armstrong, Part II, a cura di Lino Patruno

16.00 – Acoustic Live con Musikè

21.00 Galvani, Pavese, Forti– remembering Louis Armstrong

Lunedì 14 giugno

ROMAN CLASSIC JAZZ FESTIVAL a cura di Lino Patruno

21.00 – Greg ogny Luneday – Greg & the Five Freshman

Martedì 15 giugno

ROMAN CLASSIC JAZZ FESTIVAL a cura di Lino Patruno

20.30 – Dimostrazione Scuola di ballo Swing n’ Soda

21.00 – Dixie Flyer Passengers

Mercoledì 16 giugno

21.00 Soulpeanuts

Giovedì 17 giugno

21.00 – Max Paiella & the Rabbits

Venerdì 18 giugno

20.30 – Live Mood

Sabato 19 giugno

21.00 – Ti presento “Lucio Dalla” di Castaldo/Assante canta Saverio Martucci

Domenica 20 giugno

12.00 – Storia e Musica La musica Balkanica a cura di Alessandro Fraternali

16.00 – Giochiamo alla musica con la Mississippi Music School

21.00 – Bevo solo Rock’n’roll – Four Vegas

Lunedì 21 giugno

FESTA DELLA MUSICA

Dalle 11.00 – Mississippi Big Band, Acustic Live

21.00 – Greg ogny Luneday: Greek Night

Martedì 22 giugno

20.30 – Dimostrazione Scuola di ballo Feel that Swing

21.00 – Botta Band

Mercoledì 23 giugno

21.00 – Max Maglione “Metà di me” per la Casa di Peter Pan

Venerdì 25 giugno

20.30 – Live Mood

21.00 Samantha Iorio, the lady in soul

Sabato 26 giugno

12.00 – Soul Mood a cura di Samantha Iorio

16.00 – Workshop voce di Samantha Iorio

21.00 – Tributo a Benny Golson, Lorenzo Soriano 7et

Domenica 27 giugno

12.00 – Max Paiella racconta Django Reihnardt

16.00 – Giochiamo alla musica con la Mississippi Music School

21.00 – Bevo solo Rock’n’roll – Samuel Stella & the Muddybrothers

Lunedì 28 giugno

21.00 – Greg ogny Luneday – Greg & the rockin’ Revenge

Martedì 29 giugno

20.30 – Dimostrazione Scuola di ballo Swing Dream Factory

21.00 – Dr Jazz & Dirty Bucks Swing Band

Mercoledì 30 giugno

16.00 – Acoustic Live con Valeria Rinalda Music School

21.00 – Gianluca Guidi canta Sinatra

Giovedì 1° luglio

21.00 – Marika Lermani, Black&Blue

Venerdì 2 luglio

20.30 – Live mood

21.00 – Les Chats Noirs

Sabato 3 luglio

12.00 – Soul Mood a cura di Ernesto Assante

16.00 – Giochiamo alla musica con la Mississippi Music School

21.00 – Nina Pedersen

Domenica 4 luglio

12.00 – Lino Patruno, il dixieland

16.00 – Giochiamo alla musica con la Mississippi Music School

17.30 – Musicisti in Erba, il concertino dei piccoli

21.00 – Bevo solo Rock’n’roll – Marco Liotti & Fifty Fifty

Lunedì 5 luglio

21.00 – Greg ogny Luneday – Statale 66

Martedì 6 luglio

20.30 – Dimostrazione Scuola di ballo Swing Circus

21.00 – Louis Armstrong, 50 anni dalla scomparsa – Soriano / Richichi

Mercoledì 7 luglio

21.00 – Adika Pongo

Giovedì 8 luglio

21.00 – Flowin’ Chords

Venerdì 9 luglio

20.30 – Live mood

21.00 – The Red Cats big band

Sabato 10 luglio

12.00 – La storia del sassofono a cura di Attilio Berni

16.00 – Giochiamo alla musica con la Mississippi Music School

21.00 – Gigi & la Nowadays Orchestra

Domenica 11 luglio

12.00 – La musica brasiliana a cura di Mafalda Minozzi

16.00 – Giochiamo alla musica con la Mississippi music School

17.30 – Musicisti in Erba, il concertino dei piccoli

21.00 – Bevo solo Rock’n’roll – Newtones

Lunedì 12 luglio

21.00 – Greg ogny Luneday – Flamenco del Patio

Martedì 13 luglio

20.30 – Dimostrazione Scuola di ballo Savoy Swing

21.00 – Bixie Big Band diretta dal maestro Carlo Capobianchi

Mercoledì 14 luglio

21.00 – Mike della Bella Project

Giovedì 15 luglio

21.00 – Uno spettacolo su Ennio Morricone di Stefano Reali

Venerdì 16 luglio

20.30 – Live mood

21.00 – Red Cats big band

Sabato 17 luglio

12.00 – Scoop Jazz Band celebra Louis Armstrong

16.00 – Giochiamo alla musica

21.00 – Gli Aristogattoni

Domenica 18 luglio

12.00 – La swing era, a cura di Lino Patruno

16.00 – Giochiamo alla musica

17.30 Dietro le quinte

21.00 – Bevo solo rock’n’roll – Four Vegas

Lunedì 19 luglio

21.00 – Greg ogny Luneday – Coliseum Jazz Gang

Martedì 20 luglio

20.30 – Dimostrazione Scuola di ballo SwingHaus

21.00 Marco Ricciardi Swing Quartet

Mercoledì 21 luglio

21.00 – Nadia Natali & Alberto Laurenti: DeCore

Giovedì 22 luglio

21.00 – I gemelli di Guidonia feat. Gli Aristogattoni

Venerdì 23 luglio

20.30 – Live mood

21.00 – Kisito Band

Sabato 24 luglio

12.00 – Max Maglione per la casa di Peter Pan

16.00 – Giochiamo alla musica

21.00 – I Carosoni

Domenica 25 luglio

12.00 – Stefano Reali e Maurizio Mattioli raccontano la canzone romana

16.00 – Giochiamo alla musica

17.30 – Dietro le quinte

21.00 – Bevo solo rock’n’roll – Elvisd & the Last Sparrow

Lunedì 26 luglio

21.00 – Greg ogny Luneday – Greg & the rocking revenge

Martedì 27 luglio

20.30 – Dimostrazione Scuola di ballo Swing Soul

21.00 – Gianluca Galvani Swing Quartet

Mercoledì 28 luglio

21.00 – Smockin’ Cats

Giovedì 29 luglio

21.00 – Scoop Jazz Band omaggia Fred Buscaglione

Venerdì 30 luglio

20.30 – Live mood

21.00 – Massimo Pirone Octet

Sabato 31 luglio

12.00 – Doris Day & Judy Garland, le donne nel Jazz, a cura di Valeria Rinaldi

16.00 – Giochiamo alla musica

21.00 – Hot Club Roma

Domenica 1° agosto

12.00 – Il New Orleans a cura di Lino Patruno

21.00 – Bevo solo Rock’n’roll: Red Wagons

Lunedì 2 agosto

21.00 – Adika Pongo

Martedì 3 agosto

20.30 – Dimostrazione Scuola di ballo Swingn’ Soda

21.00 – Francesca Faro Swing Quartet

Mercoledì 4 agosto

21.00 Ella & Louis, 120° dalla nascita di Louis Armstrong

Giovedì 5 agosto

21.00 – Riccardo Ascani, Flamenco Jazz Quartet

Venerdì 6 agosto

20.30 – Live mood

21.00 – Young Art Jazz Ensemble diretta dal maestro Mario Corvini

Sabato 7 agosto

12.00 – La storia di Pino Daniele

21.00 – Stefano Reali ricorda Gigi Proietti

Domenica 8 agosto

12.00 – Stefano Reali racconta Cole Porter

21.00 – Bevo solo Rock’n’Roll: Marco Liotti & Fifty Fifty

Lunedì 9 agosto

21.00 – Eddy Palermo Brasilian Trio

Martedì 10 agosto

20.30 – Dimostrazione Scuola di ballo Feel that Swing

21.00 – Valeria Rinaldi Swing Quartet

Mercoledì 11 agosto

21.00 – Ennio Morricone, il tributo jazz, a cura di Pino Jodice

Giovedì 12 agosto

21.00 – Chiara Viola – Until Now

Venerdì 13 agosto

20.30 – Live mood

21.00 Nuove opere Dumbo Station Concerto

Sabato 14 agosto

12.00 – Louis Armstrong, part III, a cura di Lino Patruno

21.00 – Le chat qui pêche Orchestra

Domenica 15 agosto

12.00 – La musica francese a cura di Clara Simonoviez

21.00 – Bevo solo rock’n’roll: Caltiki

Lunedì 16 agosto

21.00 – Viglione/Creni/Gattone, Gypsy trio

Martedì 17 agosto

20.30 – Dimostrazione Scuola di ballo Swing Dream Factory

21.00 – The Red Cats big band

Mercoledì 18 agosto

21.00 – Moreno Viglione & the Funkromatics

Giovedì 19 agosto

21.00 – Mario Donatone, Highclass Blues

Venerdì 20 agosto

20.30 – Live mood

21.00 – Jim Porto

Sabato 21 agosto

12.00 – Max Maglione per la casa di Peter Pan

21.00 – Fabiana Rosciglione sings

Domenica 22 agosto

12.00 – Stefano Reali racconta Gershwin

21.00 – Bevo solo rock’n’roll: FOUR VEGAS