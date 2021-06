‘C’era una volta’, il disco d’esordio di Leon Faun fuori il 25 giugno

Esce finalmente il 25 giugno il disco d'esordio di Leon Faun, 'C'era una volta'. L'artista sarà anche al cinema ne 'La Terra dei Figli'.

Si intitola C’era una volta e uscirà venerdì 25 giugno l’album d’esordio di Leon Faun. L’album sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in versione cd fisico e vinile, anche autografati, per Island Records (Universal Music Italia)/ Thaurus.

Leon Faun sarà inoltre protagonista del film La terra dei figli. Il film girato da Claudio Cupellini e distribuito da 01 distribution, in uscita il primo luglio al cinema. Accanto a lui nomi illustri come Valeria Golino, Valerio Mastandrea e Maria Roveran.

Apripista di un nuovo filone, quello del fantasy rap, Leon Faun dà vita attraverso i suoi brani ad un proprio personale mondo.

Ma chi è Leon Faun?

Leon de la Vallée è un rapper conosciuto con il nome d’arte Leon Faun. Romano, classe 2001, si appassiona alla musica fin dall’infanzia grazie anche alla famiglia che lo avvicina all’arte in tutte le sue forme. Leon scopre il rap all’età di 12 anni e qualche anno più tardi inizia a scrivere in un ambiente creativo con vari artisti di Fiumicino. Tra questi il producer Duffy, che lo accompagnerà in tutti i suoi progetti più importanti. Dopo alcuni pezzi e l’Ep Endless, prodotto da Duffy e Tha Supreme e pubblicato sotto lo presudonimo di LYO, nel 2018 esce Animus, il primo singolo sotto il nome Leon Faun, prodotto da Duffy e pubblicato come New Challenger sul canale YouTube di AAR Music.

Tra il 2018 e il 2019 escono cinque brani che rientrano nel progetto delle Cronache di Mairon. Grazie al suo immaginario fuori dal comune, capace di unire il mondo fantasy alla musica rap e all’universo sonoro creato da Duffy, Leon arriva a farsi conoscere dal grande pubblico e i suoi singoli vantano a oggi milioni di streams e di visualizzazioni. Nel 2020 pubblica i brani Gaia, punta di diamante dell’artista romano, La follia non ha età e Occhi Lucidi che riconfermano, anche grazie alla sua interpretazione nei videoclip ufficiali, il suo talento, e ottengono grandi apprezzamenti. Il rapper romano, nonostante la giovane età, si distingue grazie a un’identità unica e ben definita caratterizzata dall’originalità dei temi trattati e dall’ottima tecnica e padronanza dei flow. Il mood fiabesco immediatamente riconoscibile prende forma e si completa grazie al producer Duffy, che dopo alcuni anni di studio come autodidatta ha creato suoni, timbri e progressioni melodiche che caratterizzano inconfondibilmente le sue produzioni.