Solo Tu e Blend, come funzionano le nuovi funzioni di Spotify

La campagna Solo Tu di Spotify celebra il tuo personale modo di ascoltare e include una nuova funzione personalizzata chiamata Blend.

La campagna Solo Tu di Spotify ha riscosso decisamente interesse. La nota piattaforma di musica in streaming, con l’iniziativa, celebra del resto «il modo in cui i propri utenti ascoltano contenuti» attraverso «un’esperienza in-app e delle playlist personalizzate». Ma di cosa si tratta esattamente e come funziona la campagna Solo Tu?

L’esperienza in-app Solo Tu ti permetterà – stando alla nota stampa ufficiale – «di conoscere a fondo il modo in cui ascolti contenuti audio: dall’artista che hai ascoltato di più negli ultimi sei mesi, a quello che rispecchia il tuo lato più emotivo, fino a quello che hai scoperto recentemente». Ma andiamo con ordine.

Solo Tu, come funziona la nuova campagna Spotify

Basta aprire l’app nella sezione Ricerca per trovare – tra le varie opzioni – l’area Solo Tu. Qui Spotify organizza i vostri ascolti per genere, ma anche per decennio, fino a proporvi i podcast migliori.

mix di generi unico che rappresenta il vostro modo di ascoltare contenuti audio (sia musicali che podcast). Questo si aggiunge al set di playlist personalizzate lanciate recentemente: gli Spotify Mix , tre nuove categorie di mix basate su artisti, generi e decenni dei brani che hai salvato tra i preferiti. Con Solo Tu di fatto scoprirete qual è ilche rappresenta il vostro modo di ascoltare contenuti audio (sia musicali che podcast). Questo si aggiunge al set di playlist personalizzate lanciate recentemente: gli, tre nuove categorie di mix basate su artisti, generi e decenni dei brani che hai salvato tra i preferiti.

Ma l’experience non finisce qui. Solo Tu ti mostrerà ad esempio anche i tuoi viaggi attraverso la musica di periodi diversi e i contenuti audio che ami ascoltare nei vari momenti della giornata, dalla mattina presto alla sera tardi.

Blend, la playlist Una in due

Tra le novità, la campagna Solo Tu include anche una nuova funzione personalizzata chiamata Blend. Attualmente in beta, Blend è un nuovo modo con cui due utenti possono unire i loro gusti musicali in una playlist creata solo per loro. Gli ascoltatori possono semplicemente invitare un amico, che sia un utente Spotify Free o Premium, con cui vogliono fondersi, e Blend, che verrà aggiornata quotidianamente, si adatterà nel tempo in base a come cambiano i loro ascolti. La funzione è disponibile a livello globale e puoi trovare l’esperienza beta di Blend nella sezione Made for Two all’interno dell’hub Solo Tu.