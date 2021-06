Spring Attitude Festival: torna con GENERA

Nasce il nuovo format di musica live che da Giugno a Settembre si svolgerà presso il Teatro India e l’Eur Social Park.

Torna il festival dedicato alla musica contemporanea, alle nuove sonorità e le arti digitali. Il 2021 doveva essere l’anno di consacrazione per Spring Attitude Festival. Il perdurare dell’emergenza sanitaria ha però sancito l’impossibilità di programmare il festival cosi come era stato immaginato ed ha costretto quindi ad un’ulteriore rinvio della programmazione al 2022. Spring Attitude ha voluto comunque fortemente contribuire alla riattivazione del motore culturale ed artistico della città, Roma, attraverso la creazione di un format di musica ed arte contemporanea totalmente nuovo, che permettesse in un momento cosi delicato al maggior numero possibile di artisti, tecnici e location di ricominciare a lavorare, offrendo al pubblico una programmazione ricca di artisti giovani e proiettati verso il futuro. Nasce cosi GENERA, un format di musica live che da Giugno a Settembre, attraverso una serie di eventi live, punta ad amplificare i segnali sonori di Spring Attitude ed a diffonderli per tutta la città. GENERA vuole creare una modalità inedita, diffusa e dislocata di fruire l’esperienza del festival, portando diversi contenuti artistici in location connesse e interdipendenti, all’interno di una fitta rete di legami tra le realtà e gli attori culturali della città. Performance musicali ed artistiche all’avanguardia, in spazi con diverse caratteristiche architettoniche all’interno dei quali si incontrano contemporaneamente forme d’arte, giovani artisti e modelli innovativi di aggregazione culturale. GENERA e una nuova generazione: quella degli artisti italiani emergenti chiamati ad esibirsi in scenari unici. Una line-up ibrida e mutevole, con tanti suoni e stili differenti affidata alla linea artistica di qualità che negli anni ha contraddistinto SA. GENERA propone e promuove diverse espressioni artistiche: musica, arti visive, digital art, virtual art. Stringendo partnership con artisti, collettivi e attori culturali, per dare spazio, oltre che alla musica, a molteplici espressioni. Fra le location il Teatro India, realtà del Teatro di Roma – Teatro Nazionale, rappresenta un’esperienza originalissima che bene sintetizza l’idea di un luogo aperto alla sperimentazione dei linguaggi artistici e uno spazio in cui è possibile condividere una diversa modalità di fruizione dello spettacolo dal vivo. Situato nella cittadella dell’ex fabbrica Mira Lanza, un grande insediamento industriale sulle rive del Tevere in una zona della città fortemente evocativa, il Teatro India viene associato simbolicamente con il Gazometro, che domina visivamente dall’altra sponda del fiume e che è ormai considerato un monumento contemporaneo, icona della Roma del Novecento. Nella primavera del 1999, in attesa di un recupero globale della zona, una cospicua fetta dell’ex Mira Lanza fu acquistata dal Comune di Roma per essere destinata, come seconda sede, al Teatro di Roma: nasce così il Teatro India. Al suo interno hanno avuto luogo spettacoli teatrali, proiezioni, happening oltre che live musicali, incontri e mostre d’arte. Altra location EUR SOCIAL PARK. C’era una volta “La Bibliotechina”, la collina verde che per oltre 10 anni ha fatto ballare i giovani di tutta Roma, in linea con le tendenze europee e le esigenze del momento. Ora si trasforma in un parco multifunzionale, ad alto livello tecnologico e basso impatto ambientale, in grado di accogliere grandi numeri di persone rispettando le norme sanitarie e il distanziamento sociale che il periodo ci impone. Eur Social Park vanta oltre 2000 mq di spazio, 3 aree, 1 palco, 4 ledwall, 1 cucina e 2 bar immersi nel verde e in un’atmosfera sempre di festa. Il tutto organizzato con il contributo della Regione Lazio. Main sponsor DICE, Birra del Borgo, Orion Bottle, con la collaborazione di Teatro India, Teatro di Roma – Teatro Nazionale Content Partner Manifesto delle Visioni Parallele.

IL PROGRAMMA COMPLETO:

18 Giugno Eur Social Club

Spring Attitude Soundsystem + Jason K

2 luglio Eur Social Club

Vipra (Sorrowland) + Marco Castello + Ditonellapiaga + Errore Digitale

16 luglio Eur Social Club

Davide Shorty & Straniero Band + RBSN

23 luglio Teatro India

bnkr44 + Post Nebbia + Bouganville

24 luglio Teatro India

Studio Murena + Maggio + Memento + Tatum Rush + GBRESCI

31 luglio Teatro India

Colombre + Mòn + Rares

03 settembre Eur Social Park

I Hate My Village

10 settembre Eur Social Park

Tutti Fenomeni

17 settembre Eur Social Park

Nu Guinea dj set + Live key

