Gaia torna al portoghese e canta con Sean Paul in ‘Boca’

Il 14 maggio esce 'Boca', il nuovo singolo di Gaia feat. Sean Paul. Gaia torna al portoghese e canta nel brano la voglia di ripartire.

Gaia collabora con Sean Paul nel singolo Boca, in arrivo in radio e su tutte le piattaforme dal 14 maggio. Prodotto dai Childsplay – già produttori di J Balvin e vincitori di Latin Grammy – il brano nasce in realtà un bel po’ di mesi fa. Siamo alla fine del 2019 e Gaia si trova ad Amsterdam, durante uno di suoi ultimi viaggi prima della pandemia. Baci, strade di notte, incontri per caso e desiderio di libertà. Un pezzo in cui il reggaeton caldo e potente si fonde a ipnotici richiami indiani risvegliando il desiderio di muoversi e ballare.

Con Boca Gaia torna dopo Chega nuovamente al portoghese, mescolandosi alla voce di Sean Paul e cantando la voglia di ricominciare a viaggiare facendosi trasportare dalle sensazioni senza preoccuparsi della destinazione.

Recentemente con Cuore amaro – brano con cui ha debuttato sul palco del 71° Festival di Sanremo – Gaia si è esibita al Concerto del 1° maggio di Roma in una performance acustica intima e elegante scegliendo come location il MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo. Si tratta di uno dei musei di arte contemporanea più importanti d’Italia, per far tornare a vivere la cultura e dare un segno di speranza e ripartenza.