Fede & Gli Infedeli: in anteprima il video di ‘Stare Bene’

Il 7 maggio esce 'Stare Bene', il nuovo singolo di Fede & Gli Infedeli. In anteprima su Revenews il video del brano.

Venerdì 7 maggio esce in radio e in digitale Stare Bene, il nuovo brano della band Fede & Gli Infedeli. Il brano è nato durante il secondo lockdown dopo un’esperienza vissuta dal leader del gruppo Federico de’ Robertis. I temi del resto sono il distacco dal mondo esterno e il disagio dell’uomo di fronte alle notizie sulla pandemia.

«È inutile cercare a tutti i costi dei colpevoli – afferma Federico De Robertis – è importante, invece, prenderci cura di noi stessi imparando a darci da soli l’amore che serve per poi poterlo dare anche agli altri».

Il video, diretto da Simone Rabassini, racconta la situazione pandemica. La storia è quella di un barbone domestico e depresso e di una fanatica complottista arrabbiata. Succubi dei mezzi di informazione, i due protagonisti hanno ormai smesso di provare qualsiasi tipo di atteggiamento positivo e propositivo. C’è chi si lamenta seduto su una poltrona e chi si scalda di fronte a tutte le fake news allarmiste. Scossi da un fremito di consapevolezza, i due decidono di stare bene con se stessi. Eliminano così quanto di più tossico li circonda e affrontano il ritorno alla vita.

Fede & Gli Infedeli: la storia della band

La band Fede & Gli Infedeli si forma nel 2011 in seguito alla grande esperienza di Federico de’ Robertis come compositore di colonne sonore (Puerto Escondido, Sud, Nirvana, Denti, S.P.Q.R., Selvaggi, Eccezzziunale Veramente – Capitolo secondo… me, Alice è in Paradiso, 2061, Ti presento un Amico, Mysteria, 1960, Educazione Siberiana, Area Paradiso e altre). Nel loro repertorio compaiono brani che vanno dal pop al raggae, dal rock all’elettronica, dall’ethno al melodico italiano grazie alla versatilità dei musicisti, tutti con una matrice stilistica inconfondibile. Lo scorso anno la band ha scritto la title track del film Il ragazzo invisibile di Gabriele Salvatores, contenuta nella colonna sonora composta e arrangiata da Federico de’ Robertis.

Fede & Gli Infedeli sono Federico de’ Robertis (compositore, arrangiatore, cantante e pianista), Ale AXA Paolucci (basso e basso stick), Claudio Sax Fabiani (sax e flauti), Elisa Ghilardi (voce principale e corista), Filippo Guerrieri (tastiere e arrangiamenti), Francesco The Violin Carmignani (violino e loop station), Luca Contini (sound engineering), Luca Giovacchini (chitarre) e Piero Perelli (batteria e percussioni).