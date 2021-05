Helen Mirren: «Checco Zalone, uomo elegante e geniale»

Helen Mirren commenta la partecipazione al video de 'La Vacinada' di Checco Zalone, dichiarandosi onorata di aver fatto parte del progetto.

Helen Mirren commenta finalmente la sua partecipazione nel video de La Vacinada. E lo fa con una comunicazione ufficiale – una nota stampa – in cui elogia l’estro di Checco Zalone. La nuova canzone di Checco Zalone – La Vacinada, appunto – è diventata virale in men che non si dica, dopo il suo rilascio ufficiale il 30 aprile. Nel video, a sorpresa, il comico è apparso con un’ospite d’eccezione, l’attrice premio Oscar Helen Mirren.

Il video, ambientato in Puglia, e la canzone sono intrisi di ironia e intelligenza, al fine di sensibilizzare verso la campagna di vaccinazione.

LEGGI ANCHE: MEI, Classifica indipendenti: Gazzelle e Checco Zalone i più ascoltati

«Sono stata entusiasta che il mio amico e ammirato collega, Checco Zalone, mi abbia chiesto di comparire insieme a lui in un video per promuovere l’assunzione del vaccino. – ha dichiarato Helen Mirren – Lavorare con un uomo di tale eleganza e genialità è davvero un onore e sono molto felice che ci sia stata una risposta così forte al nostro lavoro insieme».

Del resto, per quanto ironica e provocatoria, la canzone di Checco Zalone ha il chiaro intento di sensibilizzare sulla campagna vaccinale. Una buona causa che Helen Mirren ha sposato in toto, complimentandosi con Checco Zalone e mostrandosi felice per il riscontro ottenuto dal video.