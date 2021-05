‘Ti raggiungerò’ di Fred De Palma è Disco d’Oro

Fred De Palma conquista la certificazione Oro con il singolo 'Ti Raggiungerò', che sarà contenuto nel nuovo album dell'artista.

Ti raggiungerò, il singolo di Fred De Palma colonna sonora della campagna di WindTre, conquista la certificazione Oro. Ad oggi il brano conta oltre 21 milioni e mezzo di stream totali. Si mantiene inoltre stabile nella Top10 della classifica ufficiale FIMI/Gfk dei singoli più venduti (dove sale alla posizione n.8). Ti raggiungerò domina anche la classifica Shazam (alla posizione n.5) e si è posizionata al n.18 della Top200 di Spotify.

Un risultato importante che si affianca al successo di Una volta ancora, 6 volte Platino in Italia. In Spagna intanto Se iluminaba lo ha consacrato come unico italiano a raggiungere la certificazione di Quinto disco di Platino con un singolo in terra latina, oltre che a raggiungere i vertici della classifica annuale di Spotify Spagna. A questo si aggiunge anche la hit della scorsa estate Paloma con Anitta in Italia che ha raggiunto il Triplo Platino.

LEGGI ANCHE: Fred De Palma, ‘Ti raggiungerò’ è Oro: il testo della canzone

Ti raggiungerò sarà contenuto nel nuovo album di Fred De Palma che seguirà a UEBE, uscito poco più di un anno fa e certificato Platino per le vendite.

Il singolo è accompagnato dal videoclip, con oltre 13 milioni e mezzo di views e diretto da The Astronauts, il duo registico italiano che vanta collaborazioni con artisti italiani e internazionali e prodotto da Borotalco.tv, che incarna perfettamente il concetto de La musica annulla le distanze. Attraverso momenti ironici, altri simbolici, la protagonista del video è la connessione che si crea tra un artista, la sua musica e i propri fan. Mentre alcune ragazze ascoltano Ti raggiungerò all’improvviso, come in un sogno, Fred de Palma appare al loro fianco per dedicare questo brano ad ognuna di loro.