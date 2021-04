Faye Webster: fuori nuovo singolo/video

Il brano, intitolato Cheers, farà parte del prossimo album, I Know I’m Funny haha, in uscita il prossimo 25 giugno per Secretly Canadian.

Faye Webster, talentuosa songwriter di Atlanta, annuncia il suo nuovo album, I Know I’m Funny haha , in uscita il 25 giugno su Secretly Canadian . Per l’occasione ha pubblicato il primo singolo, Cheers, e il relativo video diretto da Matt Swinsky. “Questa canzone mi è sempre sembrata straordinaria” dice Webster di Cheers . “Subito dopo il primo ciak mi ha fatta sentire come se stessi entrando in una nuova era e in un nuovo capitolo. È un po il valore particolare del disco, ma allo stesso tempo è ancora così originale e mi identifica” Il video mostra Faye in giro con il re della scena di dirt bike di Atlanta SIG e i ciclisti Real Bike Life Only. “Conosco SIG e i ragazzi da molti anni ormai. Se le telecamere non fossero presenti, loro starebbero ancora cavalcando per proprio divertimento. Le persone amano quello che fanno eppure ci sono ancora molte persone che sono così veloci nel giudicarle ed etichettarle in modo odioso. Tutti quelli che ho incontrato sono stati gentili, accoglienti e ospitali con noi, quindi questo mi ispira a continuare a documentarli nel miglior modo possibile “, afferma Swinsky. Questo autunno, Webster partirà per un tour da headliner a sostegno dell’album che inizierà il 7 settembre a Columbus, Ohio, all’A & R Bar. Sebbene di solito Faye affronti la creazione di album con un approccio canzone per canzone, il 2020 ha richiesto un processo di registrazione più esteso. Webster ha subito conosciuto i musicisti con base ad Atene con cui voleva registrare ed è andata in studio con il produttore / mixer Drew Vandenberg (Deerhunter, Of Montreal, Kishi Bashi). Hanno messo insieme una band che comprendeva Harold Brown alla batteria, Bryan Howard al basso, Nic Rosen ai tasti e Matt “Pistol” Stoessel al pedal steel – uno degli elementi musicali più affidabili ed essenziali dei dischi di Webster. Chitarrista autodidatta delle scuole elementari, con una lunga tradizione di musicisti bluegrass e country nella sua famiglia, Webster era destinata a diventare una musicista. A soli 16 anni ha pubblicato il suo album di debutto, Run & Tell. Come altri fenomeni adolescenziali Jackson Browne e Laura Marling, ha sempre mostrato straordinaria chiarezza lirica e artistica. Le sue radici meridionali sono evidenti, ma Webster trae ispirazione dalla musica country che rappresenta un aspetto della sua visione del mondo. Ha fatto parte della Awful Records, avendo come compagni di etichetta Father, Playboi Carti ed Ethereal. Il suo primo lavoro omonimo del 2017 su Awful le ha portato poi abbastanza notorietà da farla firmare per Secretly Canadian, la casa di ANOHNI, Porridge Radio, Whitney, Yoko Ono e altri. Due anni dopo, ha rilasciato Atlanta Millionaires Club con un ampio successo di critica. Inoltre, Webster è anche una fotografa di successo ed ha realizzato campagne per Killer Mike, Offset, DRAM, Nike e altri marchi. Una multiforme artista, dunque, che non mancherà , con questo nuovo lavoro, di allargare il suo raggio d’azione anche oltreoceano.