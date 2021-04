Ultimo e i server «in crash»: ‘Buongiorno vita – L’evento’ disponibile per 48 ore

Ultimo e LIVENow commentano i problemi tecnici di 'Buongiorno Vita - L'evento': ecco dove e come rivedere il concerto.

È stato un concerto tra gioie e dolori Buongiorno vita, il live di Ultimo dal Colosseo su LIVENow che – giovedì 22 aprile – per l’elevato numero di utenti ha reso impossibile a molti spettatori di connettersi alla piattaforma. A mezzo mail, sono arrivate le scuse di LIVENow che ha offerto ai suoi utenti la possibilità di rivedere il concerto per altre 48 ore. Ecco le parole di LIVENow.

«Apprezziamo davvero tutti coloro che si sono uniti a Ultimo dal Colosseo stasera. – scrive LIVENow – Il nostro impegno è di creare una piattaforma che possa supportare gli artisti a connettersi con i loro fan. L’evento di questa sera ha visto un numero di fan che purtroppo non è stato in grado di partecipare a causa dall’elevato traffico di utenti all’inizio del concerto. Ci scusiamo enormemente per l’inconveniente e per non essere stati in grado di soddisfare le aspettative dell’altissimo numero di utenti a causa di un problema tecnico da parte del nostro partner che processa i pagamenti».

Ultimo, Buongiorno vita disponibile per 48 ore: come vedere il concerto

«Per scusarci tutti i fan che hanno acquistato un biglietto hanno da ora la possibilità di guardare l’evento per le prossime 48 ore, effettuando il login con le credenziali utilizzate per creare il loro account su LIVENow e cliccando sull’evento in catch-up. – spiega la piattaforma – Gli utenti in possesso di un codice che non hanno riscattato il loro codice di accesso, ora possono creare l’account su LIVENow, cliccare sull’evento, ed acquistarlo tramite codice. Siamo profondamente dispiaciuti e adotteremo ogni opportuno provvedimento per quanto accaduto».

Buongiorno vita – L’evento, prodotto da Vivo Concerti, continuerà dunque ad essere disponibile fino alle 22:00 del 24 aprile per chi ha acquistato il biglietto o lo acquisterà il 23 aprile su LIVENow e su TicketOne. Dalle ore 22:00 del 24 aprile 2021, tutti coloro che vorranno assistere all’evento potranno farlo acquistando il biglietto su LIVENow e su TicketOne. Il costo dell’evento è di € 10,00, per i possessori di biglietti di una delle date del tour negli stadi di Ultimo è previsto sempre uno sconto del 50% sul prezzo. Buongiorno vita – L’evento rimarrà disponibile sulla piattaforma fino a venerdì 7 maggio.

Buongiorno vita – L’evento: la scaletta

Buongiorno vita – il nuovo singolo in uscita il 23 aprile La stella più fragile dell’universo – disco di platino, nell’album Peter Pan Pianeti – triplo disco di platino, nell’album Pianeti 22 settembre – disco di platino Piccola stella – doppio disco di platino, nell’album Colpa Delle Favole Cascare nei tuoi occhi – triplo disco di platino, nell’album Peter Pan Peter Pan – Vuoi volare con me? – disco di platino, nell’album Peter Pan 7+3 – disco d’oro Rondini al guinzaglio – doppio disco di platino, nell’album Colpa Delle Favole Sogni appesi – doppio disco di platino, nell’album Peter Pan

Il messaggio di Ultimo: «Abbiamo mandato in crash i server, mai successo»